Villaviciosa, primer concejo asturiano con un plan de prevención de incendios propio: "La seguridad es prioritaria”

Villaviciosa ha dado un paso decisivo en su apuesta por la prevención de incendios forestales. El Ayuntamiento presentó el inicio de la instalación de 15 hidrantes en distintas parroquias rurales, la primera medida concreta del Plan de Prevención contra Incendios Forestales aprobado el pasado año, que convierte al concejo en pionero en Asturias en dotarse de un instrumento de este tipo. La actuación, que supondrá una inversión de 47.700 euros, financiada íntegramente a través del Fondo de Infraestructuras Rurales del Principado, marca el arranque efectivo de un plan concebido para reforzar la seguridad de la población y proteger un territorio con una enorme riqueza forestal, pero también con un riesgo elevado.

El acto contó con la presencia del alcalde, Alejandro Vega, del director general de Gestión Forestal del Principado, Javier Vigil, del ingeniero forestal municipal, Javier Calleja, y del presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa (FAAVVI), Juan Luis Fernández. Todos coincidieron en subrayar el carácter pionero de la medida y la importancia de actuar con planificación en un momento crítico para Asturias, donde los incendios forestales han vuelto a ser protagonistas en las últimas semanas, con varios focos activos aún en distintos concejos.

“Este proyecto es la primera fase visible de un plan que no se queda en el papel. Queremos que toda la zona rural de Villaviciosa disponga progresivamente de hidrantes, porque la seguridad de la población es prioritaria”, señaló el regidor. Vega destacó además que el municipio contará con 335.148 euros hasta 2026 gracias al Fondo de Infraestructuras Rurales, “un modelo estable que da garantías a los concejos para ejecutar proyectos de protección”, y del cual sale la inversión para la redaccion y ejecución de este plan.

El ingeniero forestal municipal Javier Calleja fue el encargado de detallar el alcance de esta primera fase. Los hidrantes se ubicarán en parroquias estratégicas, como Sietes, Selorio, Oles, Argüero, Careñes, Quintes, Quintueles, San Justo, El Pedroso, Castiello de la Marina, Grases y La Campa, garantizando un radio de cobertura de unos dos kilómetros entre puntos. “De esta forma, cualquier camión de bomberos podrá abastecerse rápidamente en caso de incendio, sin necesidad de largos desplazamientos y con una presión suficiente para cargar de manera eficaz”, explicó. La previsión es que las obras se desarrollen durante dos meses y que los hidrantes estén operativos antes de finalizar el año.

La red se complementará con los depósitos de agua ya existentes y con puntos de captación en manantiales, y permitirá liberar medios en situaciones de emergencia. “Con esta primera fase cubrimos gran parte del municipio, aunque habrá que reforzar zonas como el sureste, donde estudiaremos acuerdos con cooperativas y comunidades de aguas”, añadió Calleja.

Contexto crítico en Asturias

La medida llega en un contexto marcado por la ola de incendios que ha azotado Asturias este verano. Aunque Villaviciosa figura en el Plan Forestal del Principado con riesgo medio, la experiencia reciente muestra una realidad más compleja. En abril de 2023 el concejo sufrió un fuego que calcinó 30 hectáreas de monte bajo, un episodio que pudo tener consecuencias mucho más graves. “Somos uno de los principales productores de madera de Asturias, lo que supone una riqueza económica pero también un riesgo añadido. Por eso debemos anticiparnos”, apuntó el alcalde.

El director general de Gestión Forestal, Javier Vigil, subrayó que el caso de Villaviciosa es “un triunfo de la planificación” y animó a otros municipios a seguir su ejemplo. “Con este tipo de inversiones se gana tiempo, se optimizan medios y, sobre todo, se protege a la población, que es lo prioritario en cualquier incendio. En un año como este, con focos graves en varias comarcas, se demuestra la importancia de anticiparse y no esperar a reaccionar solo en la emergencia”, indicó.

Vigil recordó además que los incendios actuales presentan dificultades añadidas, con fuegos subterráneos que arden en turberas o suelos profundos y requieren vigilancia continua. “Mientras no haya un corte de agua suficiente, estos focos son susceptibles de reavivarse”, explicó.

Pero el Plan de Prevención contra Incendios Forestales de Villaviciosa no es el único mecanismo del concejo para prepararse de cara a posibles incendios. Se refuerza con desbroces, apertura de cortafuegos y mejora de accesos forestales. Solo en el último año se han invertido 120.000 euros en estos proyectos, a los que se suman las partidas municipales para desbroces anuales –de 60.000 euros– y fondos específicos, como los de Transición Justa, que aportan otros 200.000 euros.

El alcalde aprovechó la presentación para reclamar mayor flexibilidad normativa en la financiación de la protección civil y forestal. Recordó que la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil, aprobada en 2013, impide incrementar gasto público o plantillas, lo que limita la capacidad de los municipios. “Los planes están muy bien, pero además de aprobarlos deben contar con medios económicos y personales suficientes. En este sentido, el fondo de infraestructuras rurales ha demostrado ser un acierto, y debería consolidarse y ampliarse”, defendió Vega.

La Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa valoró positivamente la medida. Su presidente, Juan Luis Fernández, recordó la vulnerabilidad de pueblos como San Martín de Vallés, Rales o Santa Eugenia, donde la población es escasa y la vegetación está desbordada. “Los hidrantes son una ayuda importante, pero también debería reforzarse el desbroce y la creación de franjas de seguridad. Los vecinos del medio rural somos los primeros interesados en cuidar la naturaleza, pero necesitamos medios”, señaló.

Con la puesta en marcha de esta primera fase, Villaviciosa inicia un camino que se prolongará durante varios años hasta completar una red de protección en todo el concejo. La estrategia, según remarcaron las autoridades, persigue conjugar la riqueza forestal y económica del municipio con la seguridad de sus habitantes y la preservación del entorno. “Hoy damos un primer paso, pero el objetivo es que Villaviciosa disponga de un sistema sólido y sostenible de prevención frente a los incendios”, concluyó Vega.