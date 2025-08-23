Vuelve el caos en un sábado de playa en Asturias: autovías atascadas en Villaviciosa

Día de fin de semana de agosto soleado y con buena temperatura. El combo perfecto para que se repita la escena de autovías atascadas en Villaviciosa. Y es lo que ha sucedido al mediodía de este sábado.

Las congestiones, que han ido creciendo a lo largo de la mañana, afectan tanto a los conductores que llegan desde Gijón por la A8 como a los que llegan desde Oviedo por la A64. Justo en la confluencia entra ambas vías de alta capacidad. El atasco se extiende ya varios kilómetros hasta pasada la capital de Villaviciosa.

Atasco en la autopista Oviedo-Villaviciosa (A64) esta tarde / C. J.

Se trata de una zona muy sensible a los problemas de circulación y donde se repite el problema cada jornada de playa masiva. En la zona confluyen miles de conductores que tienen como destino arenales como el de Rodiles o los de La Isla o La Griega, y también quienes ponen rumbo a las codiciadas playas orientales de Ribadesella o Llanes.

En la jornada de este sábado se espera que el termómetro alcance los 24 grados en zonas costeras como Villaviciosa, una temperatura que será mayor en zonas del interior de la región.