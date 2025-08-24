Carlos V siempre desembarca en Tazones

Ni la lluvia en ediciones anteriores, ni la mala mar de este año logran impedir que Carlos V llegue puntualmente a Tazones. El puerto maliayés volvió a vivir ayer, y van 43 años de esta recreación histórica, aquel 19 de septiembre de 1517 en el que el joven emperador desembarcó por primera vez en tierras españolas. La localidad marinera se transformó de nuevo en un escenario del siglo XVI, con sus calles engalanadas y sus vecinos convertidos en cortesanos, soldados y pescadores para dar la bienvenida al monarca.

La jornada arrancó con la representación del desembarco, que este año tuvo que adaptarse. Las condiciones del mar impidieron que la embarcación partiera desde El Puntal, y tampoco pudo realizarse la llegada a la playa por la pleamar. Sin embargo, la organización supo reinventarse y finalmente fue recibido en el puerto, donde comenzó un paseíllo que lo condujo hasta el punto del desembarco, seguido por un público entregado. "Da igual que llueva, que sople el viento o que el mar esté picado, que Carlos V siempre va a llegar a Tazones", subrayó Cristina Carneado, presidenta de la Asociación Cultural Primer Desembarco, heredera del espíritu de Aurelio Nava Peón, "Lelo", que encarnó al emperador 28 años.

Con la emoción a flor de piel de los asistentes, que no querían perderse detalle, Carlos V, junto a su hermana Leonor y el resto de la corte, besó el suelo de Tazones -un año más, o por primera vez si seguimos de forma tan fiel como los representantes la recreación-, y comenzó su paseo por la villa marinera.

José Antonio Fernández, concejal y alcalde en funciones, dirigió unas palabras al emperador y a la multitud. "Tazones fue el primer lugar de España en recibir a Carlos V, y hoy sigue siendo ejemplo de unión popular para mantener viva la historia. Somos pueblo marinero, de buena gente, de sidra, fabada y azabache, y aquí siempre les recibiremos con orgullo", aseguró.

Entre los participantes, algunas viajeras llegadas desde Aguilar de Campoo, como Marce Bustillo, Eva García y Begoña Humada, destacaban el ambiente único de la fiesta. "Nosotras participamos en recreaciones en nuestra tierra, pero la llegada por mar de Tazones es algo especial y lo hace único", afirmaron.

El público también se mostró entusiasmado. Ana Rodríguez, vecina de Gijón, señalaba que "es como viajar en el tiempo, y lo hacen todo tan bien, y se implica tanta gente vistiéndose y todo, que llegas con vaqueros y parece que estás hasta fuera de lugar" bromeaba. Para Javier López, de Valladolid, era su primera visita. "Unos amigos de aquí de Villaviciosa nos animaron a venir, y había leído sobre esta fiesta, pero venir a verlo aquí en el puerto llama mucho más la atención. Es una experiencia inolvidable, y no creo que vaya a ser la última", aseguró con emoción, inmortalizando el momento con su móvil.

La cita continuará hoy en Villaviciosa, con el desfile por las calles de la capital maliayesa y las visitas guiadas teatralizadas en la Casa de los Hevia, donde Carlos V se alojó tras su llegada. Esta celebración, Fiesta de Interés Turístico Regional, es una forma de seguir uniendo historia, cultura y tradición en torno a un acontecimiento que cada septiembre recuerda que Carlos V, pase lo que pase, siempre desembarcará en Tazones.