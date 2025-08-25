Mary Bastián, de Casa Nicasia, homenajeada en Quintueles: "Trabajé mucho, pero he sido muy feliz"

En Quintueles (Villaviciosa) el nombre de "Mary, de Casa Nicasia" es casi una institución, sinónimo de buena cocina, esfuerzo en cada detalle y amor por la tradición en los fogones. María del Carmen Bastián Sánchez, que así es el nombre completo de esta apreciada mujer, recibió ayer en su casa, el edificio del propio bar y restaurante, un emotivo reconocimiento coincidiendo con las fiestas patronales de San Bartolomé. El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, le entregó el escudo de la villa en agradecimiento a sus 58 años al frente del emblemático establecimiento, un lugar de culto de la gastronomía local desde su fundación en 1942.

Mary comenzó su andadura en la cocina el 20 de mayo de 1967, el mismo día en que se casó con Enrique Piñera, hijo de la fundadora, Nicasia, que da nombre al restaurante. Desde entonces, no se separó de los fogones de leña, con los que cocinó hasta el último día de servicio, el pasado 30 de marzo. "Todo se lo debo a mi suegra, era muy buena para el chigre, nunca la vi enfadada y fue la que me enseñó a cocinar", recordaba emocionada la homenajada, de 81 años.

Varias generaciones de clientes

Casa Nicasia fue conocido como establecimiento que puso en valor las llámpares como plato estrella de la zona, junto a la fabada, les patatines con pulpo o el arroz con leche como postre. Durante más de medio siglo, Mary atendió a varias generaciones de clientes que pasaron por el restaurante y que, con el tiempo, se convirtieron en amigos o vecinos.

"Primero venían los padres, luego los hijos y ahora hasta los nietos", rememoraba ayer orgullosa entre el afecto de familiares, amistades y vecinos que la colmaron de atenciones y demostraciones de cariño y respeto a su trayectoria durante todos estos años en los que además ha llevado el nombre de la localidad fuera de sus fronteras a través de la fama de su cocina.

El acto de homenaje estuvo arropado por la asociación vecinal de la localidad, por la comisión de fiestas y por numerosos vecinos, que la aplaudieron entre gritos de "¡Gracias a ti!".

Por su parte, el alcalde, Alejandro Vega, destacó que como regidor "estoy orgulloso de poder entregarle este escudo por sus muchos años de esfuerzo y por hacer de Casa Nicasia y de Quintueles una referencia".

Descansar y disfrutar con la familia

Con la jubilación definitiva y el cierre del restaurante, Mary pone fin a una etapa que supo a gloria, aunque lo hace con la serenidad de quien ha cumplido su misión. "Trabajé mucho, pero fui muy feliz aquí. Ahora me toca descansar, ir a la misa de San Bartolomé por primera vez y disfrutar de la familia", señalaba con una sonrisa durante los actos de reconocimiento.

El legado de Casa Nicasia queda grabado en la memoria colectiva de Quintueles, como un símbolo de tradición y buena cocina, y Mary en el recuerdo agradecido de todo un pueblo que ayer la homenajeó por su aportación a la localidad y a Villaviciosa durante décadas.