La mejor sidra casera de Villaviciosa es la de la familia Lozano, de Pueyes, que revalida título

Villaviciosa volvió a convertirse este domingo en la capital de la sidra casera con la celebración de la edición número 18 del concurso local, que reunió a 82 elaboradores de 21 parroquias del concejo y llenó la plaza del Ayuntamiento de aroma a manzana y a la exquisita bebida que brinda. Se bebieron en esta emblemática cita cerca de 2.800 botellas, más de 17.000 culetes, repartidos entre los asistentes en el vaso conmemorativo de este año, del que se hicieron 1.800 piezas que tuvieron un precio de 5 euros la unidad.

El primer premio volvió a viajar a Pueyes. La familia Lozano, con la botella número 24, se alzó de nuevo con la victoria, revalidando el título logrado el año pasado. "En la sidra casera siempre hay algo de lotería, pero cuidamos mucho los procesos: la selección de la manzana, los prensados, el punto de maduración…", explicaban David San José Lozano y María Reyes López, satisfechos por ver recompensado el esfuerzo de varias generaciones y de unas pequeñas pumaradas tradicionales heredadas de sus abuelos.

"Nada que envidiar"

El segundo puesto fue para Noelia Canteli, de La Piquera (Fuentes), mientras que el tercer premio recayó en Isidro Carmín, de Poreñu. En el cuarto lugar quedó Javier Alonso, de La Miyar (Miravalles). El palmarés se completó con los elaboradores que ocuparon de la quinta a la duodécima posición, todos reconocidos con trofeo, diploma y cena para dos personas, en un ambiente de orgullo por la cada vez mayor presencia de la sidra casera.

Más dulce en el interior, con toque amargo en la marina

El jurado, compuesto por hosteleros, llagareros y especialistas, evaluó olor, presencia y "pegue" en el vaso, buscando resultados que, en palabras de los expertos, "ya no tienen nada que envidiar a la sidra comercial". "En apenas dos décadas, la sidra casera ha mejorado un 500 por ciento", señalaba Óscar Florez, de la Asociación de Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana, que subrayaba ayer la diversidad de estilos según cada parroquia, más dulces en el interior, con toques más amargos en la marina.

La expectación fue tal que, pese al día de sol que animaba a escaparse a la playa, el concurso atrajo a una multitud de vecinos y visitantes. Entre ellos, Elvira Gama y Corín Fernández, llegadas desde Aguilar de Campoo para participar en los actos del Desembarco de Carlos V en Tazones. "Venir a Asturias es un lujo porque además de participar en la recreación podemos disfrutar de una gastronomía única", afirmaron.

En la misma línea, un grupo de amigos de Castilla-La Mancha que conoció el concurso hace siete años, decidió que debía repetir, "y volveremos a hacerlo".

El evento, organizado con eliminatorias previas y semifinal durante la semana, culminó en una final con 12 sidras, de las cuales las cinco primeras representarán al concejo en el Campeonato Regional. La pasión de los elaboradores volvió a demostrar que, en Villaviciosa, la sidra casera no es solo una bebida, es cultura, tradición, y sobre todo, fiesta compartida.