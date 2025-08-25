Villaviciosa continúa brindando por la solidaridad en la 26.º Fiesta de la Sidra

Villaviciosa volverá a teñirse de manzana y espuma el próximo 6 de septiembre con la celebración de la 26.º Fiesta de la Sidra, una cita que con los años se ha convertido en uno de los escaparates más populares de la bebida asturiana y en un símbolo de identidad local. Miles de visitantes llenan cada edición la Plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas para disfrutar del ritual del escanciado y del ambiente festivo que caracteriza a esta jornada, que une tradición, cultura y solidaridad.

En esta ocasión se pondrán a la venta 3.200 vasos conmemorativos al precio de 3 euros y tickets de 12 culines por 5 euros, con un destino benéfico, ya que toda la recaudación se entregará a las asociaciones Raitana, de Villaviciosa, dedicada a la atención de personas con discapacidad y a proyectos de autonomía, y Galbán, que en toda Asturias presta apoyo a familias con niños enfermos de cáncer. Además, la fiesta se unirá a la campaña “Salvemos Nuestra Ría”, en defensa del estuario maliayo, integrada en el diseño del vaso de esta edición, obra de Gonzalo Gil.

Los auténticos protagonistas de la fiesta, los llagareros locales, volverán a aportar de manera altruista la sidra y el personal necesario para sacar adelante una jornada que exige gran esfuerzo organizativo. La cita se desarrollará en la Plaza del Ayuntamiento, entre las 12 y las 14.30 horas, con la participación de once llagares locales —Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina— que donan gratuitamente entre 25 y 30 cajas de sidra cada uno para el disfrute de vecinos y turistas. “Hace tres años decidimos que el dinero recaudado con los vasos fuese para asociaciones benéficas. Los llagareros regalamos la fiesta al pueblo de Villaviciosa”, recordó María Vigón, de Sidra M. Vigón, quien además animó a la hostelería local a sumarse a esta iniciativ de los productores de sidra locales vendiendo sidra maliaya ese día como gesto de apoyo.

Desde las entidades beneficiarias agradecen un respaldo que se traduce en proyectos concretos. Sheila Riestra, de Galbán, subrayó que los fondos ayudan a sostener servicios tan necesarios como el piso de acogida para familias con largas hospitalizaciones, el apoyo psicológico, talleres educativos y hasta un banco de alimentos para quienes ven reducidos sus ingresos durante esos duros momentos. Por su parte, Begoña Medio, de Raitana, señaló que la financiación es vital para mantener programas de ocio y tiempo libre, fisioterapia y, sobre todo, el nuevo proyecto de autonomía y vida independiente destinado a jóvenes con discapacidad.

El Ayuntamiento acompaña en la organización, aunque el peso recae en los propios llagareros y asociaciones. “Hacemos la gestión del cartel o los vasos, pero son ellos quienes se encargan de la compra y de la venta, y quienes finalmente se benefician de lo recaudado”, explicó la concejala Rocío Vega, destacando el carácter colaborativo del evento. La imagen de la edición de este año lleva la firma del artista local Daniel Fernández, que se inspiró en el vaso y los colores de la fiesta. “La sidra es la protagonista, pero sin un culete no hay fiesta. Quise reflejar ese colorido y vitalidad que transmite Villaviciosa estos días”, señaló.

El ambiente se completará con la animación musical de las bandas participantes en el XVIII Festival Internacional de Gaitas (FIG), que se celebrará del 4 al 7 de septiembre y volverá a llenar las calles de Villaviciosa de música y folclore. Con el cartel ya en la calle y todo preparado, Villaviciosa se dispone a celebrar una jornada en la que cada culín será un brindis compartido y que recuerde la por la sidra, por la tradición y, sobre todo, por la solidaridad que hace de esta fiesta mucho más que una cita lúdica, un gesto de comunidad.