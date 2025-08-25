Villaviciosa maravilla con el desfile real de Carlos V por sus calles: "Es como una película"

Villaviciosa viajó en el tiempo una vez más este fin de semana para revivir la llegada de Carlos V a la villa, y lo hizo con un lleno absoluto en las calles. El casco histórico se convirtió en un escenario vivo en el que se mezclaban trajes de época, sones de gaitas y la expectación de una multitud de vecinos y visitantes que no quisieron perderse el colofón de la XLIII edición del Desembarco.

El desfile partió de la Casa de los Hevia y recorrió la Calle del Agua, la iglesia de Santa María de la Oliva —donde el emperador, como ya es tradición, se detuvo unos instantes ante la Virgen del Conceyu—, la Calle del Sol y la Plaza Carlos I, hasta llegar a la Plaza de la Poesía, donde se celebró la Audiencia del Rey y un acto final con representación teatral y música. "Año a año esta cita sigue siendo igual de especial", comentaba emocionada Esther Méndez, que acude anualmente a la cita desde su Gijón natal, una tradición que comenzó acompañada de su hermana hace más de 15 años y que no dudan en mantener, porque, como bien indican, "la escenografía lo merece".

Leonor y Carlos V saludan a los asistentes. / Carla Vega

En el desfile no faltó la solemnidad de la Corte Imperial, recreada por asociaciones llegadas desde distintos puntos de España. En esta ocasión, fueron la Asociación Vecinal Pedro Menéndez (Avilés), la Asociación Cultural El Palenque (Laredo), las Costureras Reales (Medina del Campo) y la Asociación Comandefe (Pimiango).

La villa se vistió así de historia con la implicación también de los maliayeses, que cada año se suman con entusiasmo a la cita, y la admiración de algunos turistas a la que el evento cogió casi por sorpresa. "No sabíamos que existía esta fiesta, vinimos de casualidad y nos ha encantado. Es como entrar en una película medieval", aseguraban Juan Carlos Román y Virtu Pinardo, de Castilla-La Mancha.

La consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, que acudió al acto, subrayó el valor cultural y turístico de la celebración. "Este desembarco es un hito muy relevante para la historia de España, pero sobre todo para la historia de Asturias. Hoy es un motor turístico y una seña de identidad de Villaviciosa y Tazones gracias al empeño de los vecinos, que supieron convertir el sueño de uno en un gran evento colectivo", dijo.

Asistentes a la representación final en la plaza de la Poesía. / C. V.

El ambiente no dejó indiferente a nadie. Entre el sonido de las gaitas, los tambores y los aplausos, muchos visitantes inmortalizaban la escena con sus móviles mientras los más pequeños seguían con asombro los pasos del emperador y su corte. "Somos de Madrid y vinimos a pasar unos días a Asturias, pero no sabíamos nada de esta recreación. Nos ha parecido una maravilla y seguro que volveremos", decía Raquel Triegro, disfrutando del desfile junto a su familia.

Coincidiendo con la caída del sol, la Audiencia del Rey y el acto final en la Plaza de la Poesía reunió a vecinos y forasteros en un espectáculo que combinó historia, teatro y música. Villaviciosa cerró así un fin de semana histórico, que se repetirá "de hoy en un año".