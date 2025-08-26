Los exalumnos del Colegio San Francisco homenajearon a José Luis Llera en Villaviciosa

Villaviciosa volvió a vivir una jornada entrañable con motivo del XXIX Encuentro Anual de Antiguos Alumnos del Colegio San Francisco, un centro educativo que marcó a varias generaciones de maliayeses hasta su cierre en 1992. Más de medio centenar de exalumnos se dieron cita en este reencuentro organizado por el colectivo de antiguos alumnos y que además fue un emotivo homenaje a la "memoria compartida, la amistad duradera" y también a José Luis Llera, que fue estudiante en el centro y que acaba de cumplir nada menos que cien años.

José Luis Llera, recibiendo un obsequio de José Luis Moreno, junto a su esposa Josefina Fueyo y Luis Alfonso Llera, su hijo, ambos sentados. De pie, a la derecha, Ramón García, de la directiva. | V. A.

La jornada comenzó con una misa en la iglesia de Santa María de la Oliva, en recuerdo de los compañeros fallecidos. Después, como es costumbre, se realizó la fotografía grupal en las escaleras del Ayuntamiento, antes de disfrutar de la animada comida de hermandad en la Sidrería El Roxu. Allí, entre risas, brindis y recuerdos, los asistentes compartieron anécdotas de su paso por las aulas y renovaron los lazos de compañerismo que siguen vigentes tras varias décadas.

"Volver aquí cada año es como regresar a casa. El colegio nos dio mucho más que formación académica: nos dio amigos y recuerdos que perduran toda la vida", expresó emocionado Armando Cayado, llegado desde Segovia.

Por su parte, Antonio Roble destacó el valor de este encuentro como un puente con el pasado. "Es un día de convivencia que nos devuelve al colegio, a sus olores y recuerdos, a las misas diarias, a los juegos y a la disciplina de entonces. Compartimos anécdotas, evocamos a quienes ya no están y repasamos nuestras vidas, porque recordar es vivir", señaló el maliayés.

"Día de emoción"

El momento más emotivo de la jornada llegó con el homenaje a José Luis Llera, nacido en Seloriu y residente en Oviedo, que recientemente cumplió 100 años. Antiguo alumno del San Francisco entre 1935 y 1944, recibió una placa conmemorativa y una cálida ovación por parte de sus compañeros. Acompañado por su esposa, Josefina Fueyo, y su hijo Luis Alfonso Llera, el homenajeado mostró su gratitud por el reconocimiento. "Me siento profundamente agradecido por este recuerdo de tan queridos compañeros. Es un día más de emoción gracias al paso por el colegio San Francisco que guardaré siempre en mi corazón", indicó.

La Asociación de Antiguos Alumnos también agradeció la entusiasta participación en este nuevo encuentro y reafirmó su compromiso de mantener viva esta cita anual, como símbolo del valor de la amistad, la memoria y el sentimiento de pertenencia que une más allá del tiempo.