Los vecinos de Rodiles, en Villaviciosa, claman por el saneamiento: "Estamos abandonados"

Los vecinos de la zona de Rodiles, en Villaviciosa, están hartos de promesas inclumplidas y exigen "de una vez" la creación de una red de saneamiento para un total de 200 viviendas. "Llevamos así casi 50 años, desde que hicimos las casas", lamentaba este martes uno de los afectados, Luis Orviz, antes de mantener una reunión con el alcalde, Alejandro Vega.

El problema radica en que las viviendas cuentan con pozos negros y "muchas veces hace años la limpieza de las aguas fecales acababa donde no debía, otras veces rebosan los pozos, y resulta muy costoso para los vecinos", argumenta Orviz. Así, hay residentes que "tienen que limpiar lospozos negros cada quince días y cada vez les cuesta 600 euros".

Los afectados están cansados de "una lucha continua", porque "los permisos se retrasan, no llegan, y llevamos así décadas", y por eso ayer se concentraron ante el Ayuntamiento para alzar la voz contra lo que consideran una situación "demencial". A ello suman otras carencias históricas, como un alumbrado público "que no esté conectado a nuestros contadores como hasta ahora, porque además lo tuvimos que poner nosotros", lamenta Orviz.

El regidor maliayés, Alejandro Vega, señala por su parte que el Ayuntamiento apoya las reivindicaciones de los vecinos "en este caso y en el resto de asociaciones y colectivos que llevan muchos años reclamando el saneamiento en les Mariñes, la margen izquierda y derecha de la ría y otro" . En el caso del saneamiento de Rodiles y Misiegu "el Principado tiene ya el proyecto y hay una partida en los presupuestos de este año", recuerda Vega, quien señala que desde el gobierno local "estamos exigiendo que se apruebe el proyecto y se liciten las obras". Ahora mismo está pendiente la autorización de Costas del Estado. El periodo de información pública concluyó el pasado 11 de agosto.