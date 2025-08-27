Villaviciosa homenajea a los científicos Pablo Cayado y Bernardo Rodríguez: "Hay que reconocer los logros de los nuestros en todos los ámbitos"

El concejo de Villaviciosa ha dado en los últimos años una "hornada feliz" de científicos e investigadores que se dedican a campos tan dispares como la biología, geología, química o física, con grandes talentos que, en algunos casos, han optado por volver a "casa". Por eso el Ayuntamiento quiso tener ayer un detalle especial con dos de ellos: el físico Pablo Cayado, maliayés que ha retornado a la Universidad de Oviedo tras varios años en Alemania y Suiza, y Bernardo Rodríguez, también nacido en el municipio y que tras varios años en otros países ahora estudia en genoma humano en Barcelona.

"Está bien reconocer los logros de los nuestros en todos los ámbitos, pero es especialmente relevante en el caso de los científicos, cuya labor no siempre es conocida", destacó el alcalde, Alejandro Vega, conductor de un sencillo pero sentido homenaje que tuvo lugar en el salón de Plenos de la Villa con la presencia del consejero de Ciencia, Borja Sánchez.

Pablo Cayado es uno de los "cerebros" locales que ha decidido regresar a Asturias gracias a una beca Ramón y Cajal de la Agencia Estatal de Investigación. En la actualidad trabaja en la Universidad de Oviedo investigando en superconductividad y desarrollando una intensa labor como presidente de la asociación Villaviciosa ConCiencia, desde la que "nos dedicamos a la divulgación, a transmitir el mensaje científico de forma clara y cercana", indicó en su intervención.

Acompañado por los científicos Xurde Méndez, María Toyos, Alberto Sánchez y Juan Mangas, todos ellos miembros fundadores de Villaviciosa ConCiencia, en los últimos años han cosechado numerosos éxitos en su andadura colectiva para llegar al gran público, de manera especial con "los talleres con experimentos, que han sido un éxito de participación de la gente y de interés por lo que hacemos y por las explicaciones científicas", reconoce, antes de avanzar que seguirán organizando actividades allá donde los requieran.

En el caso de Bernardo Rodríguez, su labor se centra en descifrar la secuencia menos conocida del genoma humano para tratar de encontrar remedios a enfermedades como el cáncer. "Me formé en la Universidad de Oviedo, donde Borja Sánchez me tutorizó durante una temporada", reveló, antes de un importante periplo internacional con paradas en Alemania y Estados Unidos. Ahora ha vuelto, en su caso a Barcelona, donde cuenta con su propio grupo de investigación, sin descartar tampoco un futuro que pase por el Principado.

No en vano, muchos esfuerzos del Gobierno regional se dirigen a recuperar el talento en el exterior. El consejero de Ciencia incidió en los números del pasado año: Asturias ha conseguido cerca de 8,5 millones y 64 proyectos en el marco del Plan Nacional de Investigación. Además, en los últimos cinco años, el programa regional "Severo Ochoa" ha permitido la contratación de más de 300 investigadores predoctorales, "consolidando a Asturias como una de las comunidades con mayor apoyo a la investigación en fase inicial". De hecho, el número de investigadores ha crecido en un 30 por ciento, y eso "es un motor fundamental para la economía asturiana", destacó Borja Sánchez, con el ejemplo de Villaviciosa como "caldo de cultivo perfecto" para el despegue de la ciencia.