Villaviciosa busca vías de financiación para comprar el Palacio y Capilla de la Sidra

El gobierno de Villaviciosa mantiene el proyecto para adquirir el conjunto monumental del Palacio y Capilla de la Torre y antigua bodega de escanciador para destinarlo a Museo de la Manzana y sede de la DOP Sidra de Asturias, pero sigue buscando vías para sacarlo adelante toda vez que no se financiará con fondos estatales del Plan Turístico, dijo este miércoles el alcalde, Alejandro Vega, tras afirmar el PP que el Ayuntamiento había renunciado a la compra.

"Para que nadie se deje manipular, desmentimos tales afirmaciones. El gobierno municipal mantiene el proyecto, que no apoyó el PP en el pleno del pasado mes de enero. Lo que se ha hecho es no financiarlo con el Plan Turístico de fondos estatales, dado que por un lado, no financiaban la adquisición y de otro, no ha sido posible hasta ahora acordar con la propiedad la adquisición. Pero en modo alguno ello significa que se haya renunciado, dado que el gobierno municipal mantiene abiertas otras vías para sacar adelante el proyecto, que nunca el PP fue capaz ni de enunciar, en sus largos años de gobierno. Lo que debe tener claro el PP, es que este gobierno, nunca hará acuerdos con empresas o particulares que perjudiquen los intereses de los vecinos, o que incumplan las leyes, como sí hizo el PP en sus años de gobierno. Existe una tasación oficial en el expediente, y ese es el marco legal que se mantiene", indicó el regidor.

El PP aseveró que "se enteró en el pleno de la Comarca de la Sidra de que el Ayuntamiento no va a adquirir" el palacio y capilla para convetirlo en museo, "un nuevo fracaso en la gestión del alcalde Alejandro Vega".

"Ya en 2019 se presentó un proyecto con planos para ubicar el Museo de la Manzana junto a la rotonda de la manzana, un anuncio que nunca llegó a materializarse. Ahora, nuevamente, se repite la historia con un proyecto que se abandona sin explicaciones claras. En enero de este año, el Ayuntamiento incluyó en el orden del día del pleno municipal la adquisición. Desde el PP expresamos en ese momento que, si bien la compra de un bien cultural de esta relevancia era acertada, no podíamos apoyar la propuesta porque estaba mal planteada y resultaba imposible cumplir con los plazos para optar a la subvención de fondos europeos destinada a su rehabilitación. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón. Lo más grave es la forma en que nos hemos enterado de la decisión final. A pesar de que en los presupuestos aprobados en julio no figuraba partida alguna para la compra, y de haber preguntado en pleno por este asunto sin obtener respuesta, ha sido en una reunión comarcal donde hemos conocido que el proyecto se descarta. Esto evidencia una absoluta falta de transparencia y un desprecio hacia la oposición y, lo que es peor, hacia los vecinos de Villaviciosa", aseguró el PP.

El alcalde calificó de "patraña" la crítica del PP. "El PP de Villaviciosa vuelve a confundir sus deseos, con la realidad. Fieles a su estrategia de mentiras y manipulación y de intentar boicotear cualquier proyecto positivo para Villaviciosa, ahora salen de un pleno de la Comarca de la Sidra, donde están llevando junto con su socia exconcejal de VOX, el mismo mal ambiente que han generado este mandato en los plenos de Villaviciosa, afirmando una nueva mentira".

Vega cargó contra el PP, "que salió del gobierno en 2015, sin dar explicaciones de fiascos que han costado y están costando millones de euros a todos los vecinos de Villaviciosa, como las obras del Teatro Riera y su plaza, la piscina municipal o el pozo sin fondo de la residencia municipal, y que nos impiden hacer obras y emprender proyectos muy necesarios". "Y el colmo es que el PP de Villaviciosa, que gobernó toda la vida aquí, y que dejó marchar el Museo de la Sidra para Nava, el del Jurásico para Colunga, y abandonó el proyecto de Museo del Azabache, etcétera, etcétera, ahora que este gobierno lanza un proyecto de interés general para Villaviciosa, que además no han apoyado, se dediquen encima a mentir y manipular para intentar boicotearlo", señaló Alejandro Vega.