El Día de Asturias tendrá cuatro jornadas festivas, con actos en los seis municipios de la Comarca de la Sidra

La Comarca de la Sidra será una fiesta continua para celebrar el Día de Asturias. Los seis municipios que componen la Mancomunidad -Sariego, Colunga, Villaviciosa, Cabranes, Bimenes y Nava- serán las sedes itinerantes de los actos del próximo 8 de septiembre, con actividades en cada uno de los concejos. Comenzarán ya el día 5 y regarán la comarca de "alternativas para todos los gustos, edades y condición", indicó ayer la Consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, en la presentación del programa, que tuvo lugar en Villaviciosa.

Esta edición será de nuevo una fiesta que "repite modelo exitoso" de itinerancia con varios concejos compartiendo actos, y que en el caso de los municipios sidreros "es un ejemplo de cooperación, colaboración y trabajo conjunto", en un año en el que "es evidente que tenía que ser así", apostilló la consejera, tras la declaración de la cultura de la sidra como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Por ello, el objetivo es el de "proyectar al mundo lo que somos, con la cultura sidrera como símbolo y nexo de unión".

La "folixa" empezará por Sariego el viernes, día 5 de septiembre, por la tarde. A las 18.00 horas tendrá lugar una exhibición de deporte rural en el prau de la fiesta, que se acondicionará en Vega, y a lo largo de la tarde se sucederá un reguero de actividades: pasacalles con la Bandina l’Embolau, una visita teatralizada a la Cueva de San Pedrín con actuación musical de Amaia Rey , visitas al llagar de Trabanco y a la Yeguada Finca Maeza, recital del Coro Errante en San Pedrín, espicha con productos típicos y concierto con Los Berrones y la orquesta Grupo Límite.

Los actos del sábado, día 6, serán compartidos entre Colunga, por la mañana, y Villaviciosa, por la tarde. En Colunga se han preparado visitas gratuitas al Museo del Jurásico, al yacimiento de huellas de dinosaurio en la playa de La Griega, habrá música para niños, también cuentacuentos, mayado de sidra en directo para los más pequeños, pasacalles, una exposición en la Casa de la Cultura sobre la sidra y concierto de Petit Pop a las 14.00 horas en la plaza de la Iglesia.

En Villaviciosa, por su parte, las celebraciones girarán en torno a la música, ya que coinciden con el Festival Internacional de la Gaita. Así, durante todo el día habrá mercado del festival en el parque del Pelambre, acompañado ya por la tarde por un pasacalles de las bandas de gaitas que participan en el encuentro (a las 17.00 horas, por el centro de la Villa), visitas a los llagares de El Gaitero y Cortina, un encuentro de bandas a las 19.00 horas y, como destacado, un concierto del gaitero José Ángel Hevia en el Pelambre a las 22.00 horas. Después habrá un espectáculo de drones a las 23. 30 horas, seguido de una actuación de Eva Hevia y la noche folk con Malin Lewis, Felpeyu y Skama la Rede.

El domingo, día 7, se repite la fórmula compartida entre dos municipios. En Cabranes las actividades son por la mañana, con una exposición en la Casa de la Cultura sobre la historia local, puertas abiertas en el Museo de la Escuela Rural de Viñón, vuelo de globo aerostático cautivo, mercado tradicional en Santolaya a partir de las 11.30 horas, juegos para niños, degustación de sidra y zumos ecológicos, de arroz con leche y boroña tradicionales del municipio, pasacalles, un taller de ajedrez, una demostración del traje tradicional de Cabranes y vermú musical con Los Acebos, en la plaza del Emigrante.

En Bimenes, ya de tarde, habrá puertas abiertas y animación teatral en el Palacio de Martimporra, música con los Yerbatos y La Pandorga, una exhibición de lucha valtu, degustación y elaboración de chorizos a la sidra y verbena con la orquesta Dominó en el prau del palacio. El broche final tendrá lugar en Nava, el día 8 de septiembre.

Durante todo el día habrá mercado tradicional en la plaza de Manuel Uría, además de visitas gratis al Museo de la Sidra, tren sidrero con animación por la villa, juegos tradicionales, talleres de tradiciones y costumbres de la Asturias Rural, una clase magistral sobre la sidra, pasacalles, un encuentro con los coros de la Comarca en la iglesia parroquial de San Bartolomé, concierto del grupo Querida Margot a la hora del vermú y la actuación de la orquesta Tekila, a las 17.00 horas en la plaza. También habrá prueba de sidra y vuelo cautivo en globo.

Las visitas teatralizadas a la Cueva de San Pedrín, las visitas guiadas a llagares de Sariego y Villaviciosa y a la Yeguada Finca Maeza, así como varias actividades en el MUJA y los vuelos cautivos en globo aerostático tienen plazas limitadas, por lo que es necesario inscribirse en la web https://entradas.turismoasturias.es.

Cohesión territorial

Será en conjunto una forma de "reforzar la cohesión territorial: cada concejo aporta su personalidad y, juntos, tejemos una programación abierta a familias, residentes y visitantes que disfrutan de nuestras tradiciones, nuestro patrimonio y nuestra música", enumeró la consejera, acompañada de los alcaldes de todos los concejos sidreros y del director general de Reto Demográfico, Marcos Niño.

Una invitación, como señaló el regidor anfitrión de la presentación, el maliayés Alejandro Vega, a "brindar con nuestra sidra" y a ir abriendo boca para todo lo que llegará en breve al concejo, con las fiestas del Portal y el Festival de la Manzana también en puertas.

Toda una oda a la cultura tradicional sidrera a la que "están invitados a participar todos los que lo deseen, de aquí y de afuera", como añadió el presidente de la Mancomunidad de la Comarca de la Sidra, Juan Antonio González, con el deseo de seguir expandiendo los valores y fortalezas de una bebida que ya es mundial, y que es el eje de los próximos días de fiesta.

Para que al día de Asturias no le falte de nada. Regado en el caldo tradicional y con un programa para no parar.