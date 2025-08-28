Esta es la finca secreta que la actriz recién fallecida Verónica Echegui tenía en Asturias junto a su novio, Álex García: "Adoro vivir allí"

Asturias era uno de los lugares preferidos en el mundo de Verónica Echegui, la actriz fallecida esta semana a los 42 años, sumiendo en una enorme tristeza al cine español. Echegui, junto a su pareja, el también famoso actor Álex García, tenían una finca en propiedad en el Principado, y más concretamente en Villaviciosa.

Según cuenta la revista "Vanitatis", la pareja decidió invertir en Asturias y comprar a medias un terreno de algo más de 6.000 metros cuadrados en la zona rural de Villaviciosa en 2023. Esta es, de hecho, la única propiedad material que deja la actriz de forma oficial.

Amantes de la naturaleza

Tanto Echegui como Álex García son dos amantes de la vida en el campo. Así lo contaba ella en una entrevista concedida a la revista "Telva" en 2024: "Adoro vivir allí porque es estar constantemente en otro entorno y tener otra energía. Hay gente que se autoabastece y ves que es hermoso cómo en los pueblos todavía la gente se habla por las mañanas, se saluda, comentan su vida y luego de repente, si alguien tiene manzanas o huevos, los ofrece sin más y eso me encanta".

Álex García mayando en Villaviciosa en 2023 / LNE

Dos vecinos más

Aunque desconocida era su propiedad en Asturias, lo cierto es que a Verónica Echegui y a Álex García alguna vez se les vio por Villaviciosa. Fue precisamente en 2023 cuando la famosa pareja de actores pasó una temporada de alquiler en la capital del concejo, integrándose a la perfección en la actividad de la villa. Prueba de ello es que ambos se dejaron ver por el Festival de la Manzana, donde además el actor canario asombró a los allí presentes, haciendo gala de sus habilidades como mayador en el taller "Mayando se entiende la gente".

En aquella ocasión se desconocía si la pareja, unida desde 2010, estaban pasando unas largas vacaciones en el concejo o si, por el contrario, habían elegido Villaviciosa para desconectar de sus ajetradas vidas y huir de los focos mediáticos de Madrid. Con el inesperado fallecimiento de Verónica Echegui, ahora se sabe que los actores habían encontrado en Asturias un lugar de paz y felicidad.