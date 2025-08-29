Quejas por la falta de servicio en el telecentro de Villaviciosa, que espera comenzar a dar de nuevo certificados digitales la próxima semana

El telecentro de Villaviviciosa comenzará a dar de nuevo certificados digitales la próxima semana, tras la sustitución de la empleada de baja laboral prolongada. En los últimos meses se habían registrado numerosas quejas de vecinos y asociaciones usuarias debido al cierre temporal de sus instalaciones y la carencia de los servicios que presta.

El telecentro, que lleva más de 7 meses sin servicio, depende de la Mancomunidad Comarca de la Sidra, que es la encargada de la gestión del personal de atención, pero el servicio es municipal por lo que las quejas de los usuarios se han dirigido al Ayuntamiento. Así, ya en julio, a través de un escrito presentado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI), el colectivo reclamaba soluciones con urgencia.

“Aún considerando la dificultad de la sustitución, desde esta Federación de Vecinos queremos trasladar nuestra disconformidad con la situación, que está causando graves perjuicios a la ciudadanía en una materia tan importante hoy en día como son los servicios digitales y la dinamización digital, siendo éste el único servicio público que tienen encomendadas estas funciones, con la financiación del Principado de Asturias y del propio Ayuntamiento”, destaba la petición del colectivo. La federación reclamó “que con la mayor urgencia, se adopten las medidas necesarias para recuperar los servicios, acudiendo para ello a las vías que legalmente sean necesarias para terminar con la situación de vulneración de derechos ciudadanos al acceso a los servicios digitales que se está produciendo”.

De este problema dio cuenta en el último pleno ordinario de julio el alcalde, Alejandro Vega, y explicó que desde el Ayuntamiento se habían trasladado las quejas en varias ocasiones y se había solicitado también la sustitución a la mancomunidad para cubrir la baja laboral, pero hasta ese momento no había sido posible, por la ausencia de bolsa de empleo y resultar fallidas otras vías para la contratación de personal.

Ahora desde hace una semana la Mancomunidad ha procedido a la sustitución y ha reabierto el CDTL (telecentro), y tras un periodo de formación, se espera que la próxima semana ya pueda hacer la labor de emisión de certificados digitales que es muy necesaria y demandada tanto por vecinos como por asociaciones

El regidor también avanzó que están estudiando un cambio en el modelo de gestión del telecentro "para evitar que se repitan situaciones como la pasada, de 7 meses con el telecentro cerrado, lo que implicaría la salida del servicio mancomunado del Ayuntamiento, iniciándose los trámites para la creación y cobertura de plaza en plantilla municipal, pasando el Ayuntamiento a solicitar directamente la subvención del Principado de Asturias, al igual que vienen haciendo desde hace años otros ayuntamientos".