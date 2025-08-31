Los Atardeceres Musicales de Villaviciosa atrajeron este verano a un millar de personas

La Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valdediós puso ayer el broche de oro a la XXVII edición del ciclo Atardeceres Musicales en Villaviciosa, que este año llevó por título "Las muchas caras de la voz". Los cinco conciertos programados, todos de acceso gratuito, congregaron a más de un millar de asistentes en el teatro Riera, confirmando el creciente interés del público por esta propuesta cultural.

La última cita del ciclo, titulada "La palabra rescatada por el compositor", ofreció una experiencia musical de gran sensibilidad y calidad interpretativa. El trío formado por Mirian del Río (arpa), Raquel Fernández Berdión (flauta) y Juan María Cué (violonchelo) deleitó al público con obras de María Malibrán, Pauline Viardot, Jacques Ibert y Claude Debussy. La entrega del público fue absoluta, premiando con entusiastas ovaciones cada interpretación y reconociendo el talento de los intérpretes.

La junta directiva del Círculo Cultural de Valdediós ha expresado públicamente su agradecimiento por el respaldo recibido durante esta edición del ciclo, que volvió a celebrarse en el emblemático teatro Riera.

"El festival ha sido un éxito rotundo, tanto por la calidad de los artistas como por la extraordinaria acogida del público, que llenó el teatro en cada concierto", destaca Martín Caicoya, presidente de la entidad. "Queremos agradecer especialmente al Ayuntamiento de Villaviciosa por su generosidad y por facilitar la cesión del espacio, así como a todas las entidades colaboradoras que han hecho posible esta edición", añade.

Desde la organización también se subraya la implicación y excelencia de los músicos participantes, cuya sensibilidad artística contribuyó a crear una atmósfera única en cada actuación. El ciclo se cerró con un emotivo colofón dentro del programa "El Rastro de los Maestros", reafirmando a Villaviciosa como un referente cultural en la comarca.