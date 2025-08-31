Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oles, en Villaviciosa, despide el verano con fiesta en honor a San Félix

Decenas de fieles siguieron la misa, procesión, subasta del ramu y comida popular

Un momento de la procesión en Oles

Un momento de la procesión en Oles / Vicente Alonso

Vicente Alonso

Oles (Villaviciosa)

La parroquia de Oles, en el concejo de Villaviciosa, puso el broche final este domingo a su temporada estival con una emotiva celebración en honor a su patrón, San Félix. Como cada año, vecinos y romeros se reunieron para rendir homenaje en una jornada que combinó la devoción religiosa con el recuerdo entrañable de quienes ya no están, pero permanecen vivos en la memoria colectiva.

La jornada comenzó con una solemne misa oficiada por el párroco José Manuel Fueyo, en la que los sonidos tradicionales de la gaita y el tambor impregnaron el ambiente de asturianía. Finalizada la ceremonia, la procesión recorrió los alrededores de la iglesia de San Félix, con vecinos portando ofrendas como muestra de gratitud y fe a San Felix

La tradición continuó con la esperada subasta del ramu, un acto de gran participación que dio paso a una animada comida popular. La carpa se llenó de risas, reencuentros y conversaciones que evocaban tiempos pasados, mientras el sol, generoso y brillante, acompañaba a los asistentes como un invitado más en esta jornada festiva.

Esta celebración, profundamente arraigada en el sentir de la parroquia, reafirma año tras año el espíritu comunitario en torno a San Félix. Es símbolo de unión, memoria y esperanza, un vínculo que conecta a generaciones pasadas, presentes y futuras en torno a la fe y la tradición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Esta es la finca secreta que la actriz recién fallecida Verónica Echegui tenía en Asturias junto a su novio, Álex García: 'Adoro vivir allí
  2. Vuelve el caos en un sábado de playa en Asturias: autovías atascadas en Villaviciosa
  3. Villaviciosa, un desfile 'de película' con Carlos V y Leonor como protagonistas: 'Es una maravilla
  4. El Día de Asturias tendrá cuatro jornadas festivas, con actos en los seis municipios de la Comarca de la Sidra
  5. Los vecinos de Rodiles, en Villaviciosa, claman por el saneamiento: 'Estamos abandonados
  6. Dos neozelandeses en el Camino cautivados por Villaviciosa y la cultura de la sidra: 'Nunca habíamos visto algo igual, es espectacular
  7. Carlos V desembarca en Tazones entre una multitud y pese a la mala mar: 'Esto es único, como viajar en el tiempo
  8. Los exalumnos del Colegio San Francisco homenajearon a José Luis Llera en Villaviciosa

Oles, en Villaviciosa, despide el verano con fiesta en honor a San Félix

Oles, en Villaviciosa, despide el verano con fiesta en honor a San Félix

En honor de la manzana y la sidra en Villaviciosa

Los Atardeceres Musicales de Villaviciosa atrajeron este verano a un millar de personas

Los Atardeceres Musicales de Villaviciosa atrajeron este verano a un millar de personas

Quejas por la falta de servicio en el telecentro de Villaviciosa, que espera comenzar a dar de nuevo certificados digitales la próxima semana

Quejas por la falta de servicio en el telecentro de Villaviciosa, que espera comenzar a dar de nuevo certificados digitales la próxima semana

Villaviciosa busca vías de financiación para comprar el Palacio y Capilla de la Torre

Villaviciosa busca vías de financiación para comprar el Palacio y Capilla de la Torre

La trampa de la satisfacción inmediata

Tarambainas y mequetrefes

Esta es la finca secreta que la actriz recién fallecida Verónica Echegui tenía en Asturias junto a su novio, Álex García: "Adoro vivir allí"

Esta es la finca secreta que la actriz recién fallecida Verónica Echegui tenía en Asturias junto a su novio, Álex García: "Adoro vivir allí"
Tracking Pixel Contents