Oles, en Villaviciosa, despide el verano con fiesta en honor a San Félix

La parroquia de Oles, en el concejo de Villaviciosa, puso el broche final este domingo a su temporada estival con una emotiva celebración en honor a su patrón, San Félix. Como cada año, vecinos y romeros se reunieron para rendir homenaje en una jornada que combinó la devoción religiosa con el recuerdo entrañable de quienes ya no están, pero permanecen vivos en la memoria colectiva.

La jornada comenzó con una solemne misa oficiada por el párroco José Manuel Fueyo, en la que los sonidos tradicionales de la gaita y el tambor impregnaron el ambiente de asturianía. Finalizada la ceremonia, la procesión recorrió los alrededores de la iglesia de San Félix, con vecinos portando ofrendas como muestra de gratitud y fe a San Felix

La tradición continuó con la esperada subasta del ramu, un acto de gran participación que dio paso a una animada comida popular. La carpa se llenó de risas, reencuentros y conversaciones que evocaban tiempos pasados, mientras el sol, generoso y brillante, acompañaba a los asistentes como un invitado más en esta jornada festiva.

Esta celebración, profundamente arraigada en el sentir de la parroquia, reafirma año tras año el espíritu comunitario en torno a San Félix. Es símbolo de unión, memoria y esperanza, un vínculo que conecta a generaciones pasadas, presentes y futuras en torno a la fe y la tradición.