Bramati conquista Villaviciosa con kiwis como uvas: estas son las nuevas frutas que triunfan en el mercado local

La pasión por la tierra de Paolo Bramati está dando frutos en la pintoresca aldea de Carda, en el corazón de Villaviciosa. Este agricultor italiano, que se instaló en la localidad en 2016, ha logrado un equilibrio perfecto entre tradición e innovación en su huerta. Sus mini kiwis y espárragos verdes, dos de sus cultivos que han despertado un gran interés, son el resultado de un proyecto que combina el respeto por el entorno asturiano con una mirada audaz hacia el futuro.

El agricultor explica que llegó a Carda atraído por el respeto al entorno y la riqueza natural de Asturias. "Me enamoré de la tierra asturiana por su autenticidad y su gente. En Carda encontré el lugar perfecto para establecer mi huerta. Aquí todo tiene alma, y eso se nota en lo que se cultiva", comenta Paolo. En su proyecto, combina cultivos tradicionales —algunos casi olvidados— con propuestas innovadoras.

Uno de los cultivos estrella de su huerta bautizada como "Labora Óptima" es el mini kiwi, también conocido como kiwiberry. "Es del tamaño de una uva, se consume entero y destaca por un sabor más dulce que el kiwi tradicional. Aunque es originario de Asia Oriental, es resistente al frío y fácil de cultivar en esta tierra. Es un fruto sorprendente, muy nutritivo y de producción rápida", señala Bramati, impulsor del cultivo en Carda.

Su primera cosecha, presentada esta pasada semana en el día de mercado de la Plaza de Abastos maliayesa, agotó sus existencias en pocas horas. "Es dulce, muy rico, y con un exótico sabor. Una alternativa deliciosa", comentó Ana Rosa Tuero, una de las primeras compradoras.

Otro de los logros de Bramati ha sido la recuperación del espárrago verde, una hortaliza que antaño abundaba en las huertas asturianas pero que había caído en el olvido en la comarca. "Tiene una elegancia rústica, es sabroso, resistente y muy versátil en la cocina. Me gusta pensar que lo estoy devolviendo al lugar que tenía en la mesa asturiana", afirma el agricultor.

Su iniciativa, además, ha despertado el interés de otros productores locales, que ven en este cultivo una oportunidad para diversificar y revitalizar el campo asturiano.

La propuesta de Paolo Bramati no solo aporta sabor y novedad, sino también una visión profundamente respetuosa con el entorno. Su huerta en Carda se ha convertido en un ejemplo de que tradición e innovación pueden convivir en equilibrio. Además, Paolo señala cómo "en nuestras huertas cultivamos con esmero una cuidada selección de productos frescos: tomates, acelgas, coliflores, pepinos, berenjenas, cebollas y patatas. También prestamos especial atención a nuestros frutales, como perales, caquis, albaricoques, frambuesas o physalis. Cada cultivo sigue el ritmo de la tierra asturiana, respetando sus ciclos y preservando el sabor auténtico de cada estación", apunta el agricultor italiano afincado en Villaviciosa.

"Esto es solo el comienzo. Asturias tiene mucho que ofrecer, y quiero seguir explorando sus posibilidades desde la tierra", afirma Bramati, convencido de que el futuro del campo está en cultivos sostenibles, genuinos y con identidad propia.