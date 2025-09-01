Los piragüistas de Villaviciosa vuelven (por fin) a El Calieru tras su rehabilitación: estas son las condiciones

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, y el presidente del Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero, Hector Sampedro, firmaron este lunes el convenio por el que el Ayuntamiento autoriza el uso de las instalaciones de El Calieru a la entidad deportiva para que sirva como base de su actividad y de su escuela de piragüismo. El acuerdo se ha suscrito después de que el Pleno ordinario del pasado mes de julio aprobara una propuesta de la Alcaldía por la que el Club de Piraguas solicitaba la renovación de la cesión del edificio.

El Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero venía siendo, desde hace más treinta años, el usuario del inmueble ubicado en la zona de El Calieru, entre la ría y la carretera AS-256. Era a través de una cesión de uso por parte de la propiedad, la empresa Valle, Ballina y Fernández, hasta que en noviembre del año 2006 una sentencia del Tribunal Supremo dio por válido el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de la margen izquierda de la ría de Villaviciosa, de unos 3.649 metros. Desde entonces, el club siguió usando las instalaciones, pero en precario. Ya entonces, el edificio era muy antiguo y carecía de todos los servicios básicos, con un grave estado de deterioro al no ejecutarse ningún tipo de mejoras estructurales.

Tras el cambio de gobierno municipal que se produjo en julio de 2015, el nuevo equipo liderado por el socialista Alejandro Vega solicitó a la Demarcación de Costas la concesión de dominio público marítimo-terrestre para su rehabilitación. Se consiguió mediante una resolución de 4 de enero de 2017 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se otorgó al Ayuntamiento de Villaviciosa la concesión para ocupar los 1.700 metros cuadrados de terrenos de dominio público marítimo-terrestre con destino a la reparación y reforma del edificio de El Calieru con una finalidad deportiva.

Colapso

El Ayuntamiento se encargó de la redacción del proyecto sobre la base del básico ya redactado en 2015 por la oficina técnica municipal. Pero, entre tanto, el 6 de agosto de 2018 se produjo el colapso de gran parte de la cubierta del edificio, lo que obligó a dejar de usarlo. Desde entonces, el club ha tenido que trasladar totalmente su actividad a unas instalaciones provisionales de contenedores prefabricados instalados en la zona de El Puntal, que fue solicitada en concesión temporal a Puertos del Principado y a Costas por parte del Ayuntamiento .

El proyecto de ejecución fue realizado por el arquitecto Samuel Victorero. El 18 de agosto de 2018, el arquitecto municipal Daniel Fernández Flores firmó el acta de replanteo, adjudicándose posteriormente las obras a la empresa Construcciones Martínez Monasterio. La actuación atravesó un largo proceso de siete años con numerosos problemas y un conflicto entre la empresa y el Ayuntamiento que tuvo que resolverse en los tribunales.

Ahora, tal y como se informó en el Pleno municipal, se ha procedido a la recepción administrativa de las obras y el arquitecto municipal ha informado de forma favorable a la ocupación del edificio.

Por su parte, el club ha manifestado en numerosas ocasiones el máximo interés en retomar cuanto antes el uso de las instalaciones de El Calieru, ya rehabilitadas y con los servicios básicos correspondientes. Eso sí, manteniendo también parte de su actividad en El Puntal.

El acuerdo recoge el uso de las actividades propias del club y de su escuela de piragüismo por un periodo inicial de un año, susceptible de prórroga. La cesión es gratuita, si bien el mantenimiento, limpieza y consumos de electricidad o agua serán asumidos por el club maliayés.