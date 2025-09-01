Visita guiada por una granja ecológica con degustación de quesos y arroz con leche: el mejor plan gratuito (y familiar) en Asturias

¿Quieres hacer un plan familiar que sea diferente a la vez que educativo? Pues lo tienes en Asturias y, encima, es totalmente gratuito. Consiste en una visita guiada a una granja ecológica, que termina con una degustación de quesos y arroz con leche. Hablamos de Los Caserinos, ubicado en Maoxu (Villaviciosa).

Más de 20.000 visitas al año

Es la mayor granja ecológica de Asturias y para muchos un referente a seguir para hacer rentable la ganadería de leche. Con ella, esta empresa familiar hace quesos, yogures, helados y el postre estrella de la región. Elaboran unos 3.000 tarros diarios de arroz con leche. Por sus instalaciones pasan 20.000 personas al año (y 5.000 escolares de toda España y el extranjero), más de los visitantes que reciben muchos museos.

Razas autóctonas

En la visita a la granja podrás ver animales de las razas autóctonas asturianas: la oveja xalda, la vaca asturiana de los Valles, la pita pinta, el gochu astur celta... Además de terneras, cabras, conejos... Y podrás darles incluso de comer y ordeñar.

La excursión incluye un recorrido por la fábrica, donde podrás ver en directo cómo elaboran sus quesos, sus cuajadas, su yogur ecológico y su arroz con leche. Hacen hasta helados. Por si fuera poco, en Los Caserinos tienen un llagar de sidra familiar, desde el que explican el proceso de elaboración de la bebida regional.

Una colección de premios

Lo mejor queda para el final: una degustación de varios tipos de quesos de Los Caserinos y el arroz con leche. Muchos de sus quesos han sido galardonados. Destacan el Arniu de Plata 2025 para su queso "El Uno" madurado, el primer premio en el Concurso Nacional El Sabor del Origen para su queso azul a la sidra en 2021, y el Premio BBVA a los Mejores Productores Sostenibles en 2020 por su compromiso ecológico. En 2022, además, Los Caserinos recibió el premio Premio Traveller's Choice 2022 de Tripadvisor, gracias a las opiniones y las puntuaciones positivas de miles de internautas.

Una de las visitas de escolares a Los Caserinos. / Alberto Amandi

Único requisito: reservar

Para poder disfrutar de una visita guiada y gratuita en Los Caserinos solo hay que reservar previamente a través de la página web. Consiste en rellenar un formulario y seleccionar el día, la hora y el número de personas, incluyendo a los niños. Las visitas tienen un límite de 30 personas.

Los grupos, como colegios, asociaciones, campamentos, organizaciones y similares, deben ponerse en contacto con Los caserinos para informarse de las condiciones y el coste de la visita.

Por la izquierda, los hermanos Ángel, Alberto, Rubén y Fernando Amandi Medio, de la empresa Los Caserinos. | V. A. / V. Alonso

Todo cambió en 2006

Los Caserinos son un ejemplo de reinventarse para sobrevivir. Comenzaron como una ganadería, pero en 2006, siendo conscientes de la crisis por la que pasa el sector lácteo, deciden dar el paso de transformar la leche en queso artesanal. Un paso arriesgado que ha resultado todo un éxito. No solo son una de las empresas asturianas más destacadas del sector, sino que han sabido adaptar sus instalaciones para hacerlas atractivas al público, recibiendo cada mes a cientos de visitantes.