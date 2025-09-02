El escritor David Uclés participará este mes en un retiro literario en Quintes

El proyecto cultural Remanso ha vuelto a agotar plazas para una de sus propuestas más especiales: un retiro de lectura en Villaviciosa que tendrá como protagonista al escritor David Uclés. La actividad se desarrollará del 19 al 21 de este mes de septiembre en el entorno rural del concejo maliayés, concretamente en Quintes, y ya cuenta con todas las plazas reservadas, aunque la organización ha abierto una lista de espera para atender la elevada demanda.

Durante el fin de semana, los participantes disfrutarán de una experiencia íntima y exclusiva con el autor de "La península de las casas vacías", novela que ha revolucionado la narrativa reciente en torno a la memoria de la Guerra Civil desde el realismo mágico. Uclés compartirá con el grupo cerca de 200 páginas inéditas de la obra, capítulos descartados de la edición final por su extensión, que se leerán y debatirán en círculo de conversación. Será, además, la primera ocasión en la que el escritor lea su libro en papel dentro de un encuentro con lectores.

El programa combina literatura, descanso y gastronomía local en una casa tradicional asturiana. La propuesta incluye espacios de lectura profunda sin distracciones, tiempos de contemplación y sueño, comidas compartidas, y paseos por la aldea. El viernes 19 estará dedicado a la llegada y acogida de los asistentes, con la lectura de un manifiesto por una lectura lenta y atenta. El sábado 20 será el día de la inmersión, con varias horas de lectura y reflexión sobre los textos inéditos, mientras que el domingo 21 se reservará para caminar por el pueblo, dialogar con el autor y participar en una actividad abierta a los vecinos.

Nacido en Úbeda en 1990, David Uclés es licenciado y máster en Traducción e Interpretación, además de escritor, músico y dibujante. Ha publicado las novelas “El llanto del león” –que fue Premio Complutense de Literatura en 2019– y “Emilio y Octubre” en 2020. (2020), y para la elaboración de “La península de las casas vacías” recibió becas de prestigio, como la Leonardo y la Montserrat Roig, tras un exhaustivo trabajo de documentación y memoria por la geografía española.

Este espacio será un lugar idóneo para “retirarse, frenar, apartarse del ruido cotidiano y buscar el silencio y la comodidad de la naturaleza es, en realidad, una revolución en mayúsculas”, tal y como explican desde Remanso sobre el espíritu que inspira la propuesta. Quienes no hayan conseguido plaza en esta primera edición aún pueden inscribirse en la lista de espera a través de la web www.unremanso.com, donde también se detalla la información del encuentro.