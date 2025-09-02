Turistas taiwaneses enamorados de Villaviciosa y de su cultura sidrera: "Nos ha impresionado, deja huella"

Asturias consolida su posición como destino emergente de referencia para el turismo internacional, con un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros fascinados por la autenticidad de la España Verde. En este contexto, Villaviciosa se perfila como uno de los enclaves más favorecidos, registrando un notable incremento en la demanda turística gracias a su riqueza natural, patrimonio histórico y atractiva oferta cultural y gastronómica.

Esta semana, dos parejas de médicos y profesores procedentes de Taiwán, en su primera visita a España, confirmaban esta tendencia. Tras recorrer durante catorce días ciudades como Santiago de Compostela, León, Burgos y Bilbao, aseguran que la mayor sorpresa la encontraron en los cuatro días que dedicaron a Asturias, especialmente durante su estancia en Villaviciosa.

"Nos ha impresionado el norte de España. Asturias es cómoda para explorar y ofrece una combinación perfecta de naturaleza, cultura y gastronomía. Es muy atractivo llegar desde más de 10.000 kilómetros y encontrar un lugar tan acogedor, y con recursos turísticos tan ricos”, explican Lai Pez Tang, Chien Ta Chun, Doong Shao Jyun y Chen Ching.

Los viajeros destacan la temperatura agradable del norte peninsular, los paisajes montañosos y los monumentos históricos como elementos que les cautivaron. Aunque disfrutaron de todo lo visitado, sitúan en primer lugar la playa de las Catedrales, en Lugo, como el rincón más impactante de su recorrido.

En Asturias, se mostraron sorprendidos, “por los paisajes verdes y escarpados de la costa, que nos recordaron a nuestra “Isla de la Belleza” natal. También hemos descubierto la gran riqueza gastronómica, desde la fabada hasta los quesos artesanales, así como la calidad de productos locales como la miel y las manzanas”, destacan estos viajeros taiwaneses

Entre los monumentos que más les impresionaron destacan la basílica de Covadonga, la arquitectura prerrománica y los majestuosos Picos de Europa. Sin embargo, lo que más les conmovió fue la hospitalidad asturiana: “El trato cercano y la calidez de la gente nos hizo sentir como en casa. Eso marca una gran diferencia respecto a otros destinos turísticos”, afirman viajeros con admiración

Aseguran que descubrieron Villaviciosa por recomendación de un blog de viajes especializado en destinos rurales europeos y resaltan su belleza, comodidad para el visitante y la riqueza de sus recursos turísticos. “Nos ha gustado ver la protección de los humedales, y nos ha encantado la ría, la preciosa playa de Rodiles y el casco histórico, con edificios de gran valor patrimonial. También nos gustó saber que es Capital Española de la Manzana. Y queremos destacar la calidad y profesionalidad de los establecimientos hosteleros locales,no orientados al turismo masivo, esto esmuy importante para el visitantede un destino turístico”, destacaron

Además se mostraron entusiasmados al conocer la tradición sidrera, “es una seña de identidad que nospareció muy atractiva. La forma en que se produce, se escancia en el vasoy se disfruta solo o en compañía, es realmente única. Nos parece algo a potenciar y apoyar porque es cultura popular única que no se puede perder", dicen mientras degustaban la sidra que les encantó.

Su experiencia en Asturias aseguranque les ha dejado huella y afirman que ya se consideran embajadores del norte de España: “Nos vamos enamorados de Villaviciosa y de Asturias, son auténticas esencias del norte”, concluyen.