Villaviciosa apura los preparativos para las fiestas de El Portal: programación cerrada y novedades en la comida del día del socio

La cuenta atrás para las fiestas de El Portal ya ha comenzado. A apenas quince días del pregón, la Asociación de Festejos ultima los preparativos de una programación “ya cerrada al 100%”, según confirmó su presidente, Eloy Sevares, aunque con los habituales ajustes de última hora en escenarios y horarios.

Entre las principales novedades de este año destaca el regreso del libro del Portal, que se entregará estos días a colaboradores y articulistas. Además, la asociación ha reservado en torno a un centenar de ejemplares para poner a la venta a partir del lunes en el local de la Calle del Sol, a un precio de 20 euros para no socios y 15 para socios. “Son ejemplares limitados, apenas un centenar, y suelen agotarse en un día y medio”, explica Sevares.

La asociación continúa, además, con la campaña de socios, la venta de lotería, camisetas y pañuelos, artículos que también lucirá la hostelería local durante los festejos. “Nos alegra que los bares y restaurantes se animen a sumarse, porque refuerza el ambiente festivo en la villa”, añade. Las inscripciones para la comida popular, pueden hacerse vía WhatsApp en el número 638 902 928 o a través de las redes sociales de la comisión.

El lunes 15 de septiembre tendrá lugar una de las citas más esperadas, la comida-merienda en la calle, que este año incorpora como novedad la opción de degustar una paella mediante vale, a un precio de 15 euros. La inscripción, abierta a socios y no socios, se podrá realizar hasta el 11 de septiembre o hasta completar el aforo máximo de 800 personas. Las mesas se ubicarán en el aparcamiento de La Barquerina y sus alrededores, desde las 14 horas hasta las 22 horas. Además, a lo largo de la tarde habrá música, charanga y un bingo muy esperado por el público. La jornada del socio incluirá también el reparto del tradicional bollo preñao desde las 12 horas en la sede de la asociación, en la calle Luisa Fernández.

Los preparativos se completan estos días con la pegada de carteles, la colocación de banderines decorativos en la villa —prevista para el 5 de septiembre, coincidiendo con el Día de Asturias— y la publicación de las bases del concurso de tortillas y empanadas. “Estamos ya en la recta final y con muchas ganas de que lleguen las fiestas”, resume Sevares. El Portal se inaugurará el viernes 12 de septiembre con el pregón a las 20.30 horas, dando paso a seis jornadas de intensa actividad festiva en Villaviciosa.