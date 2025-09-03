"Volvemos a casa", celebran los piragüistas de Villaviciosa ante el regreso a El Calieru

El Club de Piraguas Villaviciosa-El Gaitero encara un momento histórico: la vuelta a El Calieru, su tradicional sede, tras siete años de exilio forzoso en las instalaciones provisionales de El Puntal. El presidente de la entidad, Héctor Sampedro, reconoce que el retorno "es como volver a casa" y supone "un antes y un después" para los deportistas. "La mayoría de los chavales no conocían El Calieru, solo los que ya éramos veteranos y vivimos allí muchas anécdotas. Escuchaban siempre hablar de El Calieru y, ahora, poder entrenar allí les hace mucha ilusión. A la vista está con la cantidad de críos que vinieron a la firma del convenio con el Ayuntamiento", explica.

El acuerdo devuelve al club un espacio emblemático, completamente rehabilitado y dotado de servicios básicos. "Contaremos con vestuarios con agua caliente, luz y, sobre esa base, queremos organizarnos poco a poco. Nos falta mobiliario o estanterías, pero la idea es acondicionar. Queremos preparar también una zona de gimnasio, aunque esa parte se desarrolla en Villaviciosa, pero nos servirá para complementar los entrenamientos. También vamos a preparar una oficina, una sala polivalente y un espacio de almacenaje para el material técnico de las piraguas", detalla Sampedro.

La emoción se mezcla con la prudencia, ya que la mudanza será progresiva. "En cuanto se resuelva el último trámite de electricidad, empezaremos a llevar cosas, pero este mes tenemos varias competiciones y creo que no será hasta octubre cuando podamos volcarnos en la adaptación", avanza el presidente. La agenda competitiva está repleta, con la prueba organizada en Villaviciosa durante el sábado del Portal y dos campeonatos de España que concentrarán buena parte de los esfuerzos del club.

Con todo, este retorno no significará abandonar por completo El Puntal, donde se ha desarrollado la actividad estos últimos años. "Mantendremos allí parte de las secciones, porque la ría ha cambiado. Con los porreos y los sedimentos, en bajamar cerca de El Calieru hay una sequera complicada. En K1 se puede pasar, pero barcos grandes como el dragón o los surfskis, que antes no teníamos, están mejor en El Puntal", explica Sampedro.