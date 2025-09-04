Jaime Valle se jubila en el Rice de Villaviciosa tras 49 años de servicio: "Atendí a cuatro generaciones"

La cafetería Rice de Villaviciosa es mucho más que un local. Su barra de madera de palisandro, el suelo original, al igual que las paredes, en las que ahora cuelgan fotos en blanco y negro, cuentan la historia de un negocio que forma parte de la memoria colectiva de la Villa. Ahora, uno de sus rostros más reconocibles, Jaime Valle, se jubila tras dedicar 49 años y cuatro meses a este lugar, convertido en institución.

"Empecé aquí con 15 años como camarero", recuerda Valle, que venía cada día desde su Colunga natal. Corría 1976 y "el Rice llevaba abierto apenas ocho años desde que lo fundara el matrimonio compuesto por Ricardo y Celia en 1968". La denominación del local, formado a partir del nombre de ambos, se mantiene desde entonces.

El local era una novedad en Villaviciosa. "Se abrió como una boite, con cortinas en la entrada, mesas separadas, luz tenue y timbres para llamar al camarero. Fue un concepto muy arriesgado e innovador para la época", explica Valle, que vio pasar los años desde detrás de la barra mientras la hostelería cambiaba a pasos agigantados. Primero "bajo la gestión de Alfredo y Fernando, después con el propio Jaime, junto a Joaquín y Clementina, el Rice fue cambiando", aunque siempre manteniendo su esencia. "Clementina fue quien dio el gran giro a la cocina, empezó a hacer menús, los callos…Eso funcionó muy bien y seguimos con esa línea. Los callos se hicieron muy famosos", recuerda. A su lado han estado, además de sus socios, su mujer Ana Rosa y, después, Gonzalo, camarero durante más de dos décadas y que ahora asume el relevo.

El Rice siempre ha sido un punto de encuentro intergeneracional. "Aquí se mezcla todo el mundo, chavales que empiezan a salir, gente que viene al vermú, familias que comen menú, cuadrillas que cenan hamburguesas…", explica el hostelero. "Posiblemente, atendí a cuatro generaciones de la misma familia", dice con orgullo.

Los recuerdos se agolpan. Aquellas máquinas de hielo que no daban abasto y obligaban a comprar barras y picarlas a mano. Las chaquetillas de loneta y las pajaritas que se llevaban en los años setenta "que daban un calor terrible en verano", y los cafés "con leche, cortado o solo, nada más" frente a la variedad infinita de hoy, son algunos de los recuerdos que le vienen a la mente a Jaime Valle al hacer un repaso por su trayectoria. O aquel tiempo en que las cafeterías hacían también de pubs y el Rice era lugar de copas antes de que existiesen bares de noche. "Cambió todo mucho, pero el espíritu sigue", afirma.

Tras casi medio siglo tras la barra, Valle reconoce que la despedida le está costando. "Todavía entro y miro si algo está en su sitio, tengo que cambiar el chip y acostumbrarme a ser cliente. Por eso prefiero no venir en una temporada", confiesa. Aun así, se marcha con la tranquilidad de que el negocio queda en buenas manos y con la satisfacción de haber cumplido un ciclo.

Su plan de futuro es claro: disfrutar de la vida. "Tengo una nietina de año y medio, me gusta caminar, leer, la playa, viajar, andar en moto… Ahora toca eso", dice con ilusión. Sabe que echará de menos la rutina y a los clientes que se han convertido en amigos, pero también que ha llegado el momento de dar paso a una nueva etapa.

El Rice continúa, como lo hizo en los últimos 56 años, abierto a todos los maliayeses y visitantes. Pero desde este septiembre lo hará sin Jaime Valle detrás de la barra, ese camarero que con 15 años empezó a servir cafés y que ahora, con 64, se despide como uno de los grandes nombres de la hostelería local. Una jubilación merecida para alguien que, como él mismo resume, vivió "toda una vida aquí dentro".