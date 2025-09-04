Sidra y gaitas, el maridaje perfecto para este fin de semana en Villaviciosa

Villaviciosa vuelve a presentarse como epicentro de la cultura y la tradición asturiana con la celebración conjunta de dos de sus citas más esperadas: la Fiesta de la Sidra, que tendrá lugar este sábado 6 de septiembre, y el XVIII Festival Internacional de la Gaita (FIG), que se desarrollará desde hoy, jueves 4, al domingo 7. Un fin de semana en el que las calles maliayas se llenarán de música, buen ambiente y, sobre todo, de ese espíritu de hospitalidad que caracteriza a la villa.

Sidra con sabor solidario

La Fiesta de la Sidra alcanza este 2025 su XXVI edición, consolidándose como una de las grandes jornadas del calendario festivo local. Once llagares del concejo –Buznego, Castañón, Cortina, Coro, El Gobernador, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón, Frutos y Vallina– donarán entre 25 y 30 cajas de sidra cada uno para que vecinos y visitantes puedan degustarlas en la Plaza del Ayuntamiento, entre las 12.00 y las 14.00 horas. La cita mantiene su carácter altruista: toda la recaudación de la venta de vasos y vales se destinará a las asociaciones Galbán –de apoyo a niños con cáncer y sus familias– y Raitana, que trabaja con personas con discapacidad. De este modo, cada culín servido se convierte en un gesto de solidaridad.

Al igual que en ediciones anteriores, se establecerá un precio simbólico para los vales: cinco euros por doce culetes. También estará disponible el vaso conmemorativo de la fiesta, que en esta ocasión portará una imagen alusiva a la fauna de la Ría de Villaviciosa, obra de Gonzalo Gil, como colaboración con el colectivo "Protejamos la Ría".

La música tampoco faltará. Las bandas de gaitas participantes en el FIG animarán la degustación con pasacalles y actuaciones, creando un ambiente único en el corazón de la villa.

Varios momentos del ambiente durante la pasada edición del FIG de Villaviciosa. / RR.SS FIG

XVIII Festival Internacional de la Gaita

El Festival Internacional de la Gaita alcanza este 2025 su XVIII edición, consolidándose como una de las grandes citas de la música tradicional en Europa. Organizado por la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, el FIG traerá a la villa formaciones de Asturias, Galicia, Euskadi, Zamora y Escocia, con una intensa programación de conciertos, talleres, charlas y actividades pensadas para todos los públicos.

La inauguración será hoy. jueves 4 de septiembre, con la apertura de la exposición "Asturies n’otra dómina: muncho más que ropa", dedicada a la indumentaria tradicional asturiana, que podrá visitarse hasta el lunes 8. También hoy, la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero ofrecerá un pasacalles 20.00 horas– y, a partir de las 21.00 horas, se celebrará un concierto con Borja Baragaño, Simon Bradley y Julio Rodríguez, seguido de una jam session folk en los bares de la villa.

Mañana, viernes 5 abrirá el mercado artesano del FIG y habrá actuaciones de bandas como Cabu Peñes (Asturias) o Xinzo de Limia (Galicia), además de la tradicional Nueche en danza, que reunirá a pandereteros, collainos y grupos etnográficos.

Varios momentos del ambiente durante la pasada edición de la Fiesta de la Sidra. / Lne

Hevia, en la Nueche Folk

El sábado 6, día grande, Villaviciosa vivirá la combinación perfecta de sidra y gaita. Además de la Fiesta de la Sidra, el festival desplegará un programa con talleres sobre la fabricación de la gaita, un encuentro de artesanos, pasacalles, charlas y actuaciones de grupos como Roncones y Sonajas (Zamora) o Herri Arte Eskola-ko Albokariak (Euskadi). Por la tarde, tendrá lugar el gran Alcuentru de Bandes de Gaites, con un desfile multitudinario que llenará las calles de música y color. La jornada culminará con la Nueche Folk del FIG, en la que actuarán Hevia, Malin Lewis (Escocia), Felpeyu y Skama la Rede.

Al término del concierto de Hevia podrá disfrutarse, también en El Pelambre, del espectáculo de drones "Asturias paraíso natural".

El festival se cerrará el domingo 7 con el XV Concurso de Gaiteros Memorial José Huerta, el certamen de canción asturiana "Xavi Solares" y la segunda Nueche Folk, protagonizada por Soi Panderetera, Böj (Galicia) y N’Ochebre (Asturias).