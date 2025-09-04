El telecentro de Villaviciosa reabre tras siete meses cerrado y vuelve a tramitar certificados digitales

El Centro de Dinamización Tecnológica Local (CDTL) de Villaviciosa, más conocido como telecentro, ha retomado esta semana su actividad habitual en el Edificio Ateneo después de más de siete meses cerrado por una baja laboral prolongada de la persona encargada del servicio. La reapertura devuelve a los vecinos un recurso clave para el acceso a internet, la alfabetización digital y la tramitación de certificados electrónicos.

El CDTL de Villaviciosa, financiado por el Principado y el Ayuntamiento, tiene como objetivos fundamentales facilitar el acceso público a internet, promover la alfabetización tecnológica, especialmente entre colectivos con menos acceso a las TIC, y actuar como oficina de registro para la obtención de certificados digitales. Entre los servicios que ya se ofrecen de nuevo figuran la búsqueda de información en la red, la consulta de correo electrónico, el uso de programas ofimáticos como LibreOffice, la búsqueda de empleo, la realización de trámites online mediante la administración electrónica y la posibilidad de llevar a cabo trabajos personales o profesionales.

Además, se recupera uno de los servicios más demandados, como es la tramitación de certificados digitales de persona física a través de la Oficina de Registro de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). Este trámite requiere cita previa en el teléfono 985 89 14 58, disponible de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 horas. El horario de atención al público será, hasta el 15 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes. A partir del 16 de septiembre se mantendrá el mismo horario matinal, y se sumarán las tardes de martes y jueves, de 16.00 a 18.00 horas. Para un mejor funcionamiento, se recomienda solicitar cita previa tanto para el uso de equipos e impresoras como para los trámites.

El cierre del telecentro durante más de medio año había suscitado quejas vecinales y de asociaciones. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Villaviciosa (FAAVVI) presentó un escrito el pasado mes de julio en el que trasladaba su “disconformidad” por la situación, al considerar que había supuesto “graves perjuicios a la ciudadanía en una materia tan importante hoy en día como son los servicios digitales”. Desde la federación se reclamaba “la adopción urgente de medidas” para garantizar el acceso a estos recursos, únicos en el concejo con financiación del Principado de Asturias y del propio Ayuntamiento.

El alcalde, Alejandro Vega, reconoció en el pleno municipal de julio la preocupación vecinal y explicó que el Ayuntamiento había reclamado en varias ocasiones a la Mancomunidad la cobertura de la baja, sin éxito por la falta de bolsa de empleo y la imposibilidad de contratar personal por otras vías. Vega adelantó también que se estudia un cambio en el modelo de gestión del servicio, que podría dejar de estar mancomunado. La opción que se baraja es crear una plaza en la plantilla municipal y solicitar directamente la subvención del Principado, como ya hacen otros ayuntamientos, con el objetivo de evitar parones prolongados como el registrado en los últimos meses.