Hevia y una coreografía aérea con 200 drones para iluminar el cielo, platos fuertes en El Pelambre para celebrar el Día de Asturias en Villaviciosa

Villaviciosa vivirá este sábado, 6 de septiembre, una jornada histórica con motivo del Día de Asturias. El Parque de El Pelambre será escenario de dos grandes eventos: un concierto especial del gaitero maliayés Hevia y el primer espectáculo de drones celebrado en la localidad, con un despliegue de 200 dispositivos aéreos iluminando el cielo bajo el lema “Asturias Paraíso Natural”.

El concierto de Hevia servirá para conmemorar el 25 aniversario de la concesión del prestigioso Platinum Europe Award por su disco “Tierra de Nadie”, que vendió más de un millón de copias en Europa en un solo año y cuyo éxito llevó su música a más de 40 países. El recital tendrá lugar a las 22.00 horas y forma parte del programa municipal conmemorativo del Día de Asturias, que este año coincide también con la celebración del Festival Internacional de la Gaita de Villaviciosa (FIG 2025).

Será la segunda vez que Hevia actúe en su tierra natal, tras el concierto celebrado en 2018, también con motivo del Día de Asturias y en el marco de las Fiestas del Portal. En aquella ocasión, el gaitero acompañó a los Reyes de España y a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, en los actos del triple centenario de Covadonga, con una emotiva interpretación en el Santuario y un posterior concierto en la Plaza del Ayuntamiento.

En esta nueva cita, Hevia repasará los grandes éxitos que lo convirtieron en referente de la música celta internacional, muchos de ellos revisados en su nuevo trabajo discográfico, que mezcla tradición y vanguardia a través de la gaita electrónica. El artista estará acompañado por su hermana María José en las percusiones tradicionales y por su banda habitual con bajo eléctrico, batería y teclados, y también contará con la colaboración especial de varias formaciones invitadas, la Banda de Gaitas de Villaviciosa, la Banda de Gaites Candás, la Banda de Gaitas Xinzo de Limia y la Banda de Gaitas El Centru del Centro Asturiano de Madrid.

Pero la noche no acabará con la música. A las 23.30 horas, tomará el relevo un espectáculo tecnológico sin precedentes en Villaviciosa, una coreografía aérea protagonizada por 200 drones que despegarán desde el Parque de La Barquerina para sobrevolar El Pelambre con luces, formas y mensajes en el cielo. El recinto ya ha sido cerrado perimetralmente para garantizar la seguridad del evento.