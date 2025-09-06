La capital manzanera hace pleno de celebraciones: "Nunca ví tanta gente"

Villaviciosa renovó su condición de capital manzanera de España con la celebración de la XXVI Fiesta de la Sidra, que cubrió de olor a la bebida tradicional asturiana la plaza del Ayuntamiento y sus alrededores en un día soleado y vibrante. La cita, que se ha consolidado como un referente en el calendario festivo regional, combinó tradición y cultura, sumando además este 2025 el reconocimiento de la sidra asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, lo que añadió un toque aún más especial a la jornada.

El éxito volvió a ser rotundo: se sirvieron cerca de 16.000 culetes gracias a la aportación altruista de los once llagares locales participantes –Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina–, que pusieron a disposición del público entre 20 y 25 cajas cada uno. La venta de los vasos conmemorativos y los tickets de 12 culetes se vendía a buen ritmo desde el comienzo de la cita, con una recaudación solidaria destinada íntegramente a las asociaciones Raitana, que trabaja en Villaviciosa por la inclusión de personas con discapacidad, y Galbán, que apoya a familias con niños enfermos de cáncer en toda Asturias.

El alcalde, Alejandro Vega, destacó la trascendencia de esta edición. "Es la primera Fiesta de la Sidra que celebramos tras la declaración de la sidra asturiana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Villaviciosa, como capital manzanera de España, ha sido motor en esta reivindicación y hoy lo celebramos con orgullo, reforzando el lema de ‘Asturias Paraíso Natural, Villaviciosa Paraíso de la Sidra’", subrayó.

La jornada coincidió con los actos del Día de Asturias en la Comarca de la Sidra y con el Festival Internacional de la Gaita, lo que multiplicó la afluencia. El presidente del Principado, Adrián Barbón, no quiso perderse la cita y se dio un auténtico "baño de masas", saludando a los asistentes, posando para fotografías y visitando los stands de las asociaciones beneficiarias y de las Fiestas del Portal, donde adquirió un pañuelo, un pin y hasta un número de lotería.

Uno de los momentos más esperados fue la entrega de la distinción a la "Etiqueta más guapina 2025", iniciativa del grupo de coleccionismo Sidrastur, que entrega esta distinción en varios concejos a lo largo del año. El premio recayó en Sidra M. Vigón, cuyo diseño, más minimalista y teñido de rosa, simboliza la reivindicación de la presencia femenina en el mundo de la sidra.

"Es un orgullo recibir este premio en casa. Hemos querido modernizar nuestra imagen, mantener el escudo de la Villa pero dándole un aire más actual y con un color rosa que también reivindica el papel de la mujer llagarera. La fiesta es un regalo para todos y ver la plaza llena de vida es la mejor recompensa", expresó María Vigón con orgullo al recoger la distinción.

Las celebraciones del Día de Asturias continúan en Villaviciosa / C. V.

Raúl Moro, presidente de Sidrastur, explicó el valor de esta iniciativa. "Las etiquetas son también cultura sidrera. Representan la historia, la identidad y hasta la creatividad de cada llagar. Este año la votación fue prácticamente unánime, y estamos muy satisfechos de que el reconocimiento recaiga en Villaviciosa", indicó.

La jornada, en la que los jugadores del CD Lealtad de Villaviciosa escanciaron el "Primer Culín", dejó estampas de alegría. "Venimos todos los años, es tradición. La sidra sabe diferente cuando la compartes en la plaza de tu pueblo", decía Javier Fernández, vecino de Villaviciosa, vaso en mano. Otros visitantes, como Marta Villanueva, llegada desde León, destacaban el ambiente. "Es increíble, nunca había visto tanta gente disfrutando junta de algo tan de casa. Una se siente acogida en las fiestas de Asturias", aseveró.

El ambiente se completó con la música de las bandas participantes en el XVIII Festival Internacional de la Gaita, que inundaron las calles de folclore y ritmos tradicionales. Por la tarde, los actos del Día de Asturias incluyeron un concierto especial de Hevia, gaitero maliayés reconocido internacionalmente, y un espectáculo de drones que iluminó el cielo con una coreografía de temática sidrera bajo el lema "Asturias Paraíso Natural".

Este domingo las celebraciones por el Día de Asturias se desarrolllan en Cabranes por la mañana y en Bimenes por la tarde.