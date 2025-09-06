Once llagares participan hoy en la Fiesta de la Sidra de Villaviciosa, que abren los jugadores del Club Deportivo Lealtad

Los jugadores del CD Lealtad de Villaviciosa serán los encargados de abrir hoy la Fiesta de la Sidra de Villaviciosa para celebrar su ascenso. El evento, de nuevo de carácter solidario, contará con varios deportistas en la plaza del Ayuntamiento, entre ellos, el centrocampista Babafemo Fofama, "Baba", que tendrá el honor de escanciar a las doce del mediodía el "Primer Culín".

Villaviciosa es este sábado una fiesta total, con esta cita de la sidra, pero además con el Festival Internacional de Gaitas y diversos actos en el marco del programa del Día de Asturias que se desarrolla este año en los concejos de la Comarca de la Sidra.

Antes del escanciado del "Primer Culín", habrá hecho entrada la Banda de Gaites “El Centru”, del Centro Asturiano de Madrid, invitada al Festival Internacional de la Gaita (FIG) por el Principado de Asturias en el marco de la programación del Día de Asturias y que participará de diferentes pasacalles y del Alcuentru de Bandes de Gaites, que tiene lugar hoy a partir de las 18.00 horas en el recinto instalado en El Pelambre.

También hoy, sobre las 13.00 horas, el Grupo Astur de Coleccionismo Sidrero hará la ya tradicional entrega de la “Etiquetina más Guapina 2025”.

La fiesta de la Sidra contará con la participación de once llagares locales que donan gratuitamente entre 25 y 30 cajas de sidra para el disfrute de visitantes y vecinos que podrán degustar entre las 12.00 y las 14.00 horas sidra de los llagares Buznego, Castañón, Coro, Cortina, El Gobernador, Frutos, J. Tomás, Los Gemelos, M. Busto, M. Vigón y Vallina. Para ello se pondrán a la venta más de 3000 vales de 12 culinos a 5 euros, que junto con el coste del vaso conmemorativo del colectivo “Protejamos la Ría”, será destinado a las asociaciones Galbán y a la entidad local Raitana.