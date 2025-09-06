Ni Salamanca ni la isla de La Toja: este es el precioso pueblo marinero de Asturias que tiene una casa de las conchas (obra de un vecino)

Ni hace falta irse a Salamanca ni a la isla de La Toja. Asturias tiene su propia Casa de las Conchas en un precioso pueblo marinero, que en los últimos años ha ganado fama y se ha convertido en uno de los más fotografiados de la región. Al mismo nivel que Cudillero. Se trata de Tazones, ubicado en el concejo de Villaviciosa.

Este pequeño pueblo, de menos de 200 habitantes, lo tiene todo para enamorar al visitante: callejuelas empedradas, olor a mar, tabernas con pescado fresco... y una casa completamente decorada con conchas marinas. El resto de construcciones son también de lo más pintorescas: casas blancas y con puertas y corredores de colores (abundan el azul, el verde y el rojo) asomadas al Cantábrico.

La Casa de las Conchas de Tazones / A. P. P.

Miles de conchas

La Casa de las Conchas es ya un icono del pueblo. Su fachada, cubierta de miles de conchas perfectamente colocadas, es parada obligada para todo el que pasea por allí. Fue creada por un vecino, José Ramón Gallego Rebollar, quien dedicó aproximadamente 20 años a revestir las paredes y el suelo con conchas y otros elementos marinos, como un centollo y una langosta. Esta casa, construida entre 1985 y 2018, es un legado de su dedicación y se ha convertido en una atracción turística popular por su decoración única y detallada, que incluye hasta un balcón con la Virgen de Covadonga y escudos de Gijón y el Sporting.

Buena comida

Pero lo mejor de Tazones no es solo su postal, sino su alma: allí parece que todo va más lento, que la brisa huele diferente, y que los atardeceres saben a sidra y marisco. A Tazones es a donde puedes ir a comer un buen pescado y un buen marisco. Para lo pequeño es este pueblo, sorprende el gran número de restaurantes que tiene. Son una decena.

El puerto de Tazones es un tesoro / Ana Paz Paredes

Desde las alturas

Si quieres ver a Tazones desde lo alto, tienes que ir al Mirador de les Muyeres. No es un mirador cualquiera; allí, hasta finales de los años setenta, se reunían las mujeres (de ahí su nombre) para esperar el regreso de los pescadores, oteando el horizonte con la misma mezcla de esperanza y preocupación que acompaña siempre a la vida marinera.

En este mismo punto, una escultura de una mujer sentada en un banco de madera recuerda la figura de las rederas. En él se sienta una mujer con la mirada fija en las mallas que cosían con paciencia infinita, siempre "para casa" y no para su venta, símbolo de un oficio que sostuvo el trabajo y la identidad de esta comunidad de pescadores. Con este gesto se homenajea, desde su instalación en 2023, a todas aquellas mujeres.

El desembarco de Carlos V

Otra pecualidad de Tazones es que es un pueblo que pisó el mismísimo Carlos V. En el puerto desembarcó en 1517, por primera vez en tierras españolas, el entonces príncipe y luego emperador Carlos V de Alemania y I de España. Como la localidad carecía de hospedaje el monarca, junto con su hermana Leonor y su séquito se trasladaron a Villaviciosa. Cada 17 de agosto se recrea este hecho histórico, gracias a la implicación de todo el pueblo. En la reacración participan vecinos vestidos de época. Para Tazones es una de las citas más importantes del año.