Las promesas de la gaita se reúnen en Villaviciosa: así fue la entrega de los premios del XV Concursu de Gaiteros y Gaiteres “Memorial José Huerta”

Villaviciosa celebró este domingo la entrega de premios del XV Concursu de Gaiteros y Gaiteres “Memorial José Huerta” en el marco del Festival Internacional de la Gaita (FIG). Siete jóvenes gaiteros participaron en esta edición que, como cada año, rinde homenaje al músico maliayés y busca proyectar el talento de las nuevas generaciones.

En la categoría de menores de 15 años, el primer premio fue para Rodrigo Carballo, de 13 años, que se presentó por primera vez al concurso. El joven, que lleva seis años estudiando en el conservatorio y acaba de incorporarse a la banda de gaitas Saxum, de Gijón, confeso sus nervios antes de la actuación. “Es la primera vez que participo. Estuve un poco nervioso porque me tocó salir el primero y solo tuve una semana para preparar la canción. Además, acababa de fallecer mi abuela, y fue un poco difícil para mi, pero estoy muy feliz con el resultado”, dijo. El segundo puesto fue para Germán Dinten y el tercero para Pelayo Suárez.

En la categoría de mayores de quince años, se impuso Diego Mañana, seguido por Luis Enrique Sánchez en segundo puesto, Juan Ruiz como tercero y Miguel Sors, cuarto.

La entrega de galardones contó con la presencia de Mari Carmen Collada, madre de José Huerta, que mantiene vivo el recuerdo de su hijo en cada edición del concurso. Desde la organización, Daniel Cueli destacó la dimensión pedagógica de la cita. “En el FIG queremos integrar todos los papeles que cumple la gaita asturiana y uno de ellos es el concurso para solistas que empiezan. Más allá de la clasificación, lo importante es que se acostumbren a tocar solos, que aprendan a controlar los nervios y que reciban del jurado un informe con los aciertos y errores para poder mejorar”, indicó.

Con quince ediciones a sus espaldas, el concurso se ha consolidado como un espacio de formación y de estímulo para quienes aspiran a ser solistas, dando continuidad al legado de la gaita asturiana y reconociendo la memoria de José Huerta, antiguo miembro de la Banda de Gaites de Villaviciosa - “El Gaitero”.

La programación del FIG continúa a lo largo de la jornada con varias citas destacadas. A las 17.00 horas con un concierto didáctico del escocés Malin Lewis; a las 19.00 horas tendrá lugar el VI Certamen de Canción Asturiana “Xavi Solares”, con la participación de Carlos Velasco, Alicia Villanueva, Andrés Cueli y Andrea Cueli, acompañados a la gaita por Valentín Fuente. La cita concluirá a las 21.00 horas con la Segunda Noche Folk Día d’Asturies, en la que actuarán Soi Panderetera (Asturies), Böj (Galicia) y N’Ochebre (Asturies).