Todo listo en Villaviciosa para seis días de fiesta: guía para no perderse nada del gigantesco programa del Portal

Villaviciosa ya tiene todo listo para las Fiestas del Portal, que se inician este viernes y se prolongan hasta el próximo 17 de septiembre. El programa cuenta con cuarenta actividades para seis días de celebraciones y en su organización participan el Ayuntamiento, la Comisión de Fiestas del Portal , la Parroquia de Villaviciosa, la Hermandad Nuestra Señora del Portal y la Asociación de Amigos de la Danza del Portal y La Portalina.

Lo que sigue es el detalle de los actos, por días, para no perderse nada de estas grandes celebraciones de la Villa.

Viernes, 12 de septiembre

20.30. Plaza del Ayuntamiento (en caso de lluvia en Teatro Riera). Acto de apertura de las Fiestas del Portal 2025.

-Presentación y toma de posesión de Reinas y Reyes de las Fiestas y del Festival de la Manzana.

-Presentación de la Comisión de Fiestas

-Pregón a cargo del equipo femenino del FS Rodiles, con la participación de agrupaciones musicales.

-Cierre del acto con fuegos artificiales desde zona parque de La Ballina (aproximadamente entre 21.30-22.00).

23.00. Carpa en La Oliva (C/ Eloísa Fernández): DJ Vas Bailar y a partir de las 00.00 Orquesta Olympus

Sábado, 13 de septiembre

10.30. LXXXVII Circuito Ciclista Nacional «Nuestra Señora del Portal», «Memorial Consuelo Busto». Calle Marqués de Villaviciosa (salida del circuito). Formato criterium. Organiza: Club ciclista Villaviciosa-Mayador. Entrega de premios al finalizar la prueba en El Pelambre.

12.00. Final del XLII Torneo de Tenis Ntra. Señora del Portal. Plaza del Ayuntamiento.

12.00. Desfile de Gigantes y Cabezudos (colaboración de la Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan d´Amandi)

12.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.00. ParkePortal: Zona de juegos infantiles e hinchables. Zona parque El Pelambre A partir de las 19.00 Fiesta de la Espuma en el Estanque de El Pelambre.

13.00. Sesión vermú con Kike Suárez. Carpa El Pelambre (C/ Víctor García de la Concha)

17.00 LXXX Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa. Gran Premio El Gaitero. Puerto El Puntal. Organiza: Club de Piraguas Villaviciosa – El Gaitero y Federación Piragüismo del Principado de Asturias (FPPA). La entrega de premios se realizará en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 20.00.

18.00-19.30. Pasacalles de la tuna «Los Cuarentunos». Salida Plaza del Ayuntamiento.

20.00. XXVII Encuentro de Corales. Con la participación de: Coral Concejo de Llanes; Itxartu Abesbatza, de Algorta, Bizkaia; Tuna Los Cuarentunos de León; Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa.Teatro Riera.

22.00. Actuación de Mina Longo. Plaza del Ayuntamiento.

23.00. Carpa El Pelambre (C/ Víctor García de la Concha): DJ Vas Bailar. A partir de las 00.00 Macro show «The Goat: Dani Parrondo»

Domingo, 14 de septiembre

Día de Nuestra Señora del Portal, patrona de Villaviciosa

11.30. Salida del Ramu desde les Escueles Graduaes hacia la Iglesia parroquial Acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias.

12.00. Iglesia Parroquial Misa solemne cantada por la Coral Capilla de la Torre y Procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, acompañada de Banda de Música de Villaviciosa, Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, y Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias.

A continuación, en la Plaza del Ayuntamiento, interpretación y baile de la Danza del Portal (directora de la Danza, Ana María González Suárez, y director musical, José Antonio Fernández Fernández). Regreso en procesión a la iglesia.

16.00. L Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal (50º Aniversario). Prau La Fontanina (C/Manuel Alvarez Miranda). Organiza: Motoclub Villaviciosa. Entrega de premios a las 21.30 en la plaza del Ayuntamiento

18.00. Tardeo con Dúo Sensación. Plaza del Ayuntamiento

20.00. Concierto del Portal, de la Banda de Música de Villaviciosa. Plaza de la Poesía (junto a Casa de los Hevia)

22.00. Carpa El Pelambre (C/ Victor García de la Concha): DJ RVS. A partir de las 23.30, verbena con Orquesta Waykas

Lunes, 15 de septiembre

11.00. Concurso de Dibujo Infantil Fiestas del Portal 2025. Parque Ballina

12.00. Desfile de Gigantes y Cabezudos (colaboración de la Asociación Cultural y de Festejos Puente San Xuan d´Amandi). Plaza del Ayuntamiento

13.00. "Diestro y Siniestro", de Higiénico Papel Teatro. Espectáculo itinerante dirigido a todos los públicos. Red DinamizArt-J. Plaza del Ayuntamiento.

13.00. Animación Élite Charanga salida de la carpa del Pelambre, y recorrido por el casco histórico de Villaviciosa hacia la Oliva.

13.45. Plaza del Ayuntamiento. Entrega de Premios Concurso Infantil de Dibujo Fiestas del Portal 2025.

14.00. Presentación de los equipos del CD Lealtad de Villaviciosa. Escenario de la Plaza del Ayuntamiento.

14.00. Carpa en La Oliva (C/ Eloísa Fernández). Comida-Merienda en la calle. Recogida del bollu de 11.00 a 15.00 en el local de la comisión (C/ Eloísa Fernández).

I Gran Paellada en la calle. Animación de Elite Charanga (13.00-15.00) y la Bandina Los Collainos (16.30-18.30).

18.00 XLI Concurso Regional de Sidra Natural. Plaza del Ayuntamiento Actuaciones al finalizar de bandines tradicionales asturianes, Los Gascones y L´Embolau, que después continuarán con los Cancios de Chigre, animando por bares y sidrerías.

18.30. Bingo. Carpa en La Oliva (C/ Eloísa Fernández)

20.00. Carpa en La Oliva (C/ Eloísa Fernández): DJ Vas Bailar. A partir de las 22.00 Actuación La Década Prodigiosa.

Martes, 16 de septiembre

Día de Les Peñes

13.00. I Concurso de Tortillas y Empanadas Plaza de Abastos (C/ Balbín Busto).

17.00. Deportes Rurales y Escuela de xuegos Plaza del Ayuntamiento

18.00-21.00. Animación y pasacalles a cargo de Elite Charanga.

22.00. Carpa El Pelambre (C/ Victor García de la Concha): DJ RVS. A partir de las 00.00 Verbena con Macro disco «Disketoca»

A partir de la 01.00 Concentración de peñas. Entrega de premios con Leticia Sabater. Inscripción previa hasta el miércoles 10 de septiembre en fiestasdelportal@gmail.com

Miércoles, 17 de septiembre

Día del Conceyu y Concurso Exposición de Ganado

09.30-15.00. LXVII Concurso-Exposición de Ganado Vacuno Ntra. Sra. del Portal. «Memorial Daniel Trivín». La Barquerina

12.30. Festival de Tonada asturiana con Luis Estrada, Celestino Rozada, Jorge Tuya, Luisi Martínez, y José Ramón Valle (guitarra) y Oscar Fernández, a la gaita. Actu de homenaxe a Emilio García Moriyón «El Gaiteru de Xixón», natural de Seloriu. Plaza del Ayuntamiento

17.00. Pasacalles Grupu Folclóricu «Les Xanines» de Quintes, Grupo Folklórico Villaviciosa-Aires de Asturias y Banda Gaites Villaviciosa-El Gaitero.

17.30. Plaza del Ayuntamiento Tardeo con Grupo D’Cano

21.00. Carpa en La Oliva (C/ Eloísa Fernández): DJ Vas Bailar. A partir de las 23.00 Verbena a cargo de la Orquesta Tekila

00.00. Zona de la Barquerina Espectáculo Pirotécnico a cargo de la pirotecnia Xaraiva.

La Novena de la Virgen del Portal

La novena se inició el día 5 de septiembre en la Iglesia Parroquial de Santa María de la Anunciación de Villaviciosa y se prolongará, a la misma hora, hasta el sábado 13, en que se celebrará el funeral por los difuntos.

"Portal Deportivo"

Además de las pruebas ya indicadas de piragüismo, ciclismo y motocross, se disputarán los siguientes torneos deportivos:Tenis XLII Torneo de -Tenis Nuestra Señora del Portal, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Organiza Club de Tenis les Caleyes

-Bolos «Tardes de Bolos en el Ateneo» del 12 al 17 de septiembre. Partidas del campeonato de Asturias individual-liga de cuartetos amigos de los bolos-Campeonato de iniciación y aficionados. Para más información y horarios, consultar los carteles expuestos en la puerta de la bolera.

Otras actividades

Tren Turístico «El Tren del Portal». Actividad solidaria municipal para colaborar con la Asociación de Personas con Discapacidad «Raitana». Sábado, domingo, lunes y miércoles, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00. Salida desde la plaza del Ayuntamiento, excepto el domingo, que saldrá desde el lateral, por cale Cervantes del Parque Ballina.

Atracciones de Feria en el recinto del aparcamiento anexo al Polideportivo Municipal (Avda. del Deporte). Habrá horarios adaptados para personas con sensibilidad auditiva.

Horarios de orquestas

Las orquestas y grupos musicales terminarán su oferta musical el viernes 12, sábado 13, domingo 14, y martes 16 a las 04.00 de la mañana. El lunes 15 y miércoles 17, el fin de la actividad musical será a las dos de la mañana.

Horarios de voladores y fuegos artificiales

Por parte de la Hermandad Nuestra Señora del Portal

5 de septiembre, inicio de la novena en honor a Ntra.Sra. Del Portal: entre 19.00 y 19.30

14 de septiembre: durante la mañana del domingo entre 11.30 y 11.45, anunciando la misa; a partir de las 13.00 acompañando la procesión y tras la Danza

Por parte del Ayuntamiento

12 de septiembre: 21.30-22.00 aproximadamente. Fuegos artificiales tras el pregón.

Por parte de la Comisión: