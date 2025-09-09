Comienza el curso en Villaviciosa entre ilusión, nuevas normas digitales y la huella de la huelga

El Colegio Público Maliayo de Villaviciosa abre sus puertas al nuevo curso con un ambiente en el que se mezclaron ilusión y cierta inquietud. Este curso académico 2025/26 se inicia con la aplicación de la nueva normativa del Principado sobre el uso de dispositivos digitales en educación infantil y primaria.

La directora del centro, Verónica García, valoró positivamente la medida, al entender que “permite unificar criterios y proteger a los más pequeños de una exposición excesiva”, aunque reconoce también que esta nueva norma no afecta en excesiva a su centro ya que “en nuestro caso siempre hemos aplicado un criterio en el que se combinaban, a todos los niveles, los recursos digitales y analógicos”. Por otra parte, también aseguró que aunque el arranque este curso esté marcado por el recuerdo de las huelgas que cerraron el anterior, “Empezamos tranquilos y con calma, evitando tensiones”.

Entre las familias, las sensaciones fueron dispares. Marta González señaló que “los niños están hoy en día muy expuestos a las pantallas, y que en el cole desconecten de eso es, a mi parecer, positivo”. Otras madres, como Sonia Fernández, reconocieron que “el mundo está cambiando y creo que para ellos la realidad será muy distinta que para nosotros, así que el uso de pantallas es una herramienta más que ya está muy normalizado para ellos”.

La Consejería de Educación ha decidido limitar los dispositivos digitales en las aulas. En Educación Infantil se priorizarán los materiales analógicos, mientras que en Primaria las tabletas u ordenadores podrán emplearse únicamente de manera complementaria y siempre bajo supervisión docente.

En cuanto al inicio del curso, lo que más importaba a los pequeños era, precisamente, el volver a clase. Las familias vivieron con entusiasmo y también con resignación el regreso a las aulas. “Había ganas de volver a la rutina después de un verano de muchos desajustes. Pero también muchas ganas de ver a todos los amigos”, aseguraba Marta González, y sus palabras se veían reforzadas al ver como, incluso antes de entrar en las aulas, ya se formaban a las puertas del centro corrillos de escolares que se ponían al día tras el verano, con grandes sonrisas y abrazos.

Había también un sentir muy común entre las madres y padres de los primeros días de clase para los más pequeños. “Los niños están encantados, pero nosotras lo llevamos fatal”, reconocía con humor Cristina Suárez. En cambio, Javier Álvarez, padre de una alumna de Primaria, relató que “mi hija llevaba una semana ilusionada con volver al cole, y al final hasta se contagia”.

Con este escenario, el curso arranca en Villaviciosa con expectativas de consolidar la nueva organización pedagógica y de superar poco a poco las tensiones arrastradas, mientras los escolares afrontan con entusiasmo la vuelta a clase.