Sorpresa en la ría de Villaviciosa por la llegada de 51 flamencos: así captó el objetivo de Xuan Cortés al numeroso grupo

Villaviciosa es testigo estos días de un acontecimiento excepcional: la llegada de 51 flamencos a su ría. Se trata de un hecho insólito, ya que esta especie rara vez se deja ver en Asturias y "mucho menos en grupos tan numerosos". Ahora bien, la presencia de aves migratorias de origen mediterráneo en el estuario maliayés es cada vez más habitual, destacan los expertos.

El último flamenco registrado en Villaviciosa fue un ejemplar joven que permaneció durante varios meses en el estuario, a finales de agosto de 2023. Sin embargo, el avistamiento actual, con 51 ejemplares, podría constituir el mayor registro de flamencos en territorio asturiano.

La mayoría de los flamencos que se han visto ahora en la ría eran jóvenes, acompañados por uno o dos adultos. Gracias a las fotografías tomadas este pasado domingo por la tarde por el ornitólogo local Xuan Cortés, se ha podido leer la anilla que portaba un ejemplar adulto, lo que permitirá conocer en los próximos días el origen exacto del grupo. Por proximidad geográfica, se baraja la posibilidad de que procedan del sur de Francia, concretamente de La Camarga, una de las zonas más relevantes de Europa para la observación de esta especie.

Otra de las imágenes de los flamencos. / Xuan Cortés

Se estima que los flamencos no permanecerán mucho tiempo en la ría, ya que al tratarse de aves migratorias, es probable que continúen su ruta hacia el Mediterráneo español o el norte de África, donde suelen pasar el invierno.

Pero los flamencos no son solo la única especie migratoria que puede verse estos días por la ría de Villaviciosa. Durante toda la semana pasada han estado pasando bandos de "moritos", un ibis de origen mediterráneo que cada vez es mas frecuente en Asturias. Junto al bando de flamencos también se observaron 32 "moritos" y 9 "espátulas".

Grupo de flamencos en la ría. / Xuan Cortés

También en el humedal del Cierrón, muy próximo al casco urbano de Villaviciosa, se pueden observar estos días otras especies migratorias de gran interés, entre las que destacan el ruiseñor pechiazul, el combatiente y dos ejemplares de correlimos pectoral, ave limícola procedente de América del norte. Cada avistamiento en la ría de Villaviciosa recuerda el valor de conservar los humedales como refugios vitales para la biodiversidad.