La Escuela de Música de Villaviciosa abre el plazo de matrícula para el nuevo curso: estos son los plazos y la asignaturas
El centro oferta clases de lenguaje musical, piano y preparación para el conservatorio
La Escuela Municipal de Música de Villaviciosa ya prepara el arranque del curso 2025-2026 y ha abierto el plazo de matrícula para todas aquellas personas interesadas en iniciarse o continuar su formación musical. Las inscripciones podrán formalizarse en el registro del Ayuntamiento.
La oferta académica incluye asignaturas de lenguaje musical para adultos y niños, música y movimiento, y piano, además de la preparación específica para las pruebas de acceso al Conservatorio. Las clases se impartirán de lunes a jueves, y darán comienzo el próximo 1 de octubre.
Desde el Ayuntamiento subrayan que toda la información sobre el proceso de matrícula, así como la descarga de la hoja de inscripción, está disponible en la web municipal www.villaviciosa.es, en el apartado habilitado para la Escuela Municipal de Música.
