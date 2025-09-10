Los flamencos de la ría de Villaviciosa proceden del Delta del Ebro

Lo 51 flamencos que fueron fotografiados este pasado fin de semana en la ría de Villaviciosa por el ornitólogo Xuan Cortés proceden del Delta del Ebro. El origen del numeroso grupo ha podido confirmarse precisamente gracias a las imágenes, a través de las que se ha identificado el anillado de los animales y a partir de ahí se ha determinado de dónde han llegado. Son todas aves jóvenes y su elevado número hace que su presencia sea un hecho excepcional, pues hasta el momento nunca se había visto a tantos juntos.

Los flamencos se vieron principalmente en Misiegu, en el final de la ría, y en el entorno de la isla del Bornizal, donde descansan y se alimentan de pequeños crustáceos y algas, que encuentran en los sedimentos de estas zonas.

No obstante, al tratarse de aves migratorias, se estima que su estancia será breve antes de continuar rumbo al Mediterráneo español o al norte de África, donde suelen pasar el invierno.

"El grupo estaba compuesto principalmente por flamencos jóvenes, acompañados por uno o dos adultos. Todos ellos habían sido anillados en el Delta del Ebro, el único enclave de Cataluña donde estas aves nidifican y pueden observarse durante todo el año", explica Xuan Cortés.

El último avistamiento documentado de flamencos en la ría de Villaviciosa fue en agosto de 2023, cuando un ejemplar joven permaneció durante varias semanas en la zona. Sin embargo, la aparición de este gran grupo podría ser un hito en Asturias, al tratarse del que se cree que es el mayor visto hasta la fecha en territorio asturiano.

"Son aves preciosas, muy estilizadas, de elegante porte y movimientos gráciles, que llaman poderosamente la atención por sus plumajes y su peculiar silueta", destacan vecinos que han tenido la oportunidad de verlos y que consideran el hecho "un espectáculo natural único, difícil de olvidar".