Villaviciosa celebra las fiestas del Portal con más de 40 actividades

Después de las actividades del pasado fin de semana que llenaron la Villa, Villaviciosa ya tiene todo listo para celebrar las fiestas del Portal, que se iniciarán mañana, viernes,12 y se prolongan hasta el próximo 17 de septiembre. El programa cuenta con cuarenta actividades para seis días de celebraciones y en su organización participan el Ayuntamiento de Villaviciosa, la Comisión de Fiestas del Portal, la Parroquia de Villaviciosa, la Hermandad Nuestra Señora del Portal y la Asociación de Amigos de la Danza del Portal y La Portalina.

Este viernes, en la plaza del Ayuntamiento (en caso de lluvia enel Teatro Riera). tendrá lugar el acto de apertura de las fiestas. Será a las 20.30 horas, con la presentación y toma de posesión de reinas y reyes de las fiestas y del Festival de la Manzana, y el pregón a cargo del equipo femenino del FS Rodiles. El acto contará con la participación de agrupaciones musicales. Le seguirá la primera verbena con la orquesta Olympus, en la carpa de La Oliva (C/ Eloísa Fernández) a partir de las 00.00 horas.

El sábado, 13 de septiembre, la Villa se llenará con un intenso programa. El circuito ciclista nacional «Nuestra Señora del Portal», «Memorial Consuelo Busto»; el torneo de tenis Nuestra Señora del Portal; el desfile de gigantes y cabezudos ; la fiesta de la espuma en el estanque de El Pelambre, juegos infantiles e hinchables; sesión vermú con Kike Suárez; la Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa. Gran Premio El Gaitero; pasacalles de la tuna «Los Cuarentunos»; Encuentro de Corales, con la participación de Coral Concejo de Llanes; Itxartu Abesbatza, de Algorta, Bizkaia; Tuna Los Cuarentunos de León; Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa; la actuación de Mina Longo; el macro show «The Goat: Dani Parrondo» y DJ Vas Bailar.

El domingo, 14 de septiembre, se celebra el día grande,el Día de Nuestra Señora del Portal, patrona de Villaviciosa, con salida del ramu desde les Escueles Graduaes hacia la Iglesia parroquial acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias, a las 11.30 y a las 12.00horas, respectivamente, misa solemne cantada por la Coral Capilla de la Torre y procesión hasta la plaza del Ayuntamiento, acompañada de Banda de Música de Villaviciosa, Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero, y Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias. A continuación, en la plaza del Ayuntamiento, interpretación y baile de la Danza del Portal . Por la tarde, otro intenso programa con Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal (50º aniversario); tardeo con «Dúo Sensación»; el «Concierto del Portal» de la Banda de Música de Villaviciosa y verbena con la orquesta Waykas.

Desfile de una edición anterior de las fiestas. / Vicente Alonso

El lunes 15 será la jornada dedicada a la infancia y a las familias. A las 11.00 horas se celebrará el concurso de dibujo infantil en el parque Ballina, seguido de un espectáculo itinerante de teatro en la Plaza del Ayuntamiento. Al mediodía llegará la gran comida en la calle, con reparto de bollu preñao, una paellada popular y la animación de charangas y grupos folclóricos. La tarde estará marcada por el Concurso Regional de Sidra Natural, acompañado de música tradicional y la jornada culminará con bingo, animación musical y la actuación de La Década Prodigiosa en la carpa de La Oliva.

El martes 16, día de les peñes, Villaviciosa vivirá una de sus citas más animadas. El concurso de tortillas y empanadas en la plaza de Abastos abrirá la jornada, que continuará con deportes rurales, pasacalles y una concentración de peñas que incluirá la entrega de premios con la participación de Leticia Sabater. Por la noche, verbena y macrodisco.

El miércoles 17 estará dedicado al conceyu y al mundo rural. La mañana arrancará con el LXVII Concurso-Exposición de Ganado Vacuno en La Barquerina, memorial Daniel Trivín, y, a mediodía, la plaza del Ayuntamiento acogerá un festival de tonada asturiana y un homenaje al gaitero Emilio García Moriyón. La tarde contará con pasacalles y tardeo musical, mientras que la noche tendrá como protagonistas a la orquesta Tekila y a un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Barquerina, que pondrá fin a seis intensos días de fiesta.

El programa completo de las fiesas puede consultarse en la web www.fiestesdelportal.es.