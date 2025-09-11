Villaviciosa estrena una pista de petanca junto al Hogar del Pensionista: "Ha sido muy bien recibida"

Villaviciosa acaba de estrenar una nueva pista de petanca situada en la zona verde frente al edificio municipal que alberga el Hogar del Pensionista. La instalación, que fue inaugurada con gran expectación, responde a una antigua petición de la Asociación de Personas Mayores Hogar del Pensionista Maliayo, que llevaba más de un año esperando por este equipamiento.

La actuación supuso una inversión de 5.000 euros en materiales y obras de acondicionamiento, ejecutadas por los alumnos-trabajadores del programa de empleo “Espacios para la ciudadanía III”, financiado por el Principado de Asturias y el Fondo Social Europeo. Según explicó el alcalde, Alejandro Vega, “se ha materializado ahora gracias a la financiación del presupuesto municipal y a la colaboración del programa de empleo”.

Lorena Villar, concejal de Servicios Sociales y Personas Mayores, destacó que con esta intervención “hemos dado respuesta a una demanda del colectivo del Hogar del Pensionista Maliayo, que amplía las posibilidades de ocio y ejercicio físico de las personas mayores, así como su interacción con otras generaciones, en un espacio que estaba infrautilizado. Para estas pequeñas cosas también sirve aprobar unos presupuestos, y vamos a seguir trabajando para mejorar los servicios del Hogar”.

Mariano Pastor, presidente de la asociación, se mostró satisfecho por la acogida que ha tenido la pista desde su apertura. “Habíamos hecho la solicitud porque había inquietud por jugar, y la verdad es que ha sido muy bien recibida. Tras las fiestas del Portal queremos organizar un par de equipos, femenino y masculino, y empezar a programar partidas de forma regular”.

La creación de esta pista se enmarca en la apuesta municipal por dotar de nuevas infraestructuras a los colectivos de mayores, promoviendo tanto el ejercicio físico como la convivencia. A partir de ahora, el tradicional juego de la petanca gana protagonismo en el corazón de Villaviciosa, con un espacio propio que los pensionistas ya han hecho suyo.