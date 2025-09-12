Villaviciosa exhibe el grabado de la Portalina donado por Evaristo Arce: así fue el emotivo acto de presentación

Hace meses, el responsable del Museo de Covadonga, Javier Remis, hizo un curioso hallazgo: un grabado de la Virgen del Portal de Villaviciosa, obra de Juan Antonio Salvador Carmona, uno de los grandes grabadores del siglo XVIII en España. Una pequeña joya, datada en el año 1776, con el valor añadido de que apenas hay iconografía de la imagen maliayesa, y menos de esa antigüedad. Así que Remis no dudó en contactar con el periodista Evaristo Arce Piniella, recientemente fallecido y reconocido enamorado de su tierra y su parroquia natal, para hacerle llegar el grabado con la seguridad de que estaría en buenas manos.

"Tuvimos el grabado en casa una temporada, pero Evaristo siempre tuvo la idea de donarlo a Villaviciosa. Lamentablemente, no llegó para hacerlo él en persona", recordaba ayer su viuda, María Luisa Velasco. El honor le correspondió a ella junto a sus tres hijos (Luis Mario, Javier y Cristina Arce), que en la tarde de ayer participaron en la presentación oficial del grabado en el templo parroquial maliayés.

La donación ya se había llevado a cabo antes, tras el funeral en memoria del llorado periodista e impulsor de la cultura y el arte en Asturias. Fue el pasado 15 de marzo, también en la iglesia. Ahora, coincidiendo con la novena en honor de la Virgen del Portal, que llegará a su culminación este domingo, el grabado permanece expuesto en el templo para contemplación de los fieles.

El alcalde, Alejandro Vega, y los responsables del Hermandad de Nuestra Señora del Portal de Belén quisieron hacer una presentación oficial de la imagen, explicando a los asistentes a los actos religiosos su origen. Avanzando, además, que una vez que concluya la novena el grabado volverá a dependencias municipales, donde se custodiará con mimo para conservarlo para las generaciones venideras.

La Hermandad ha editado una edición limitada de cien láminas numeradas del grabado de la Virgen del Portal, junto con estampas que llevarán impresa una oración y que servirán para acercar esta imagen a todos los que lo deseen. Ayer se hizo entrega de las dos primeras láminas. Una para la familia de Evaristo Arce, que fue recogida con emoción por su viuda, y otra para el párroco, Gonzalo Suárez, que en los próximos días abandonará la parroquia de Villaviciosa para incorporarse al cabildo de Covadonga. "Prometo que la colocaré en mi casa para cuando queráis venir a verme, y que le encomendaré a la Virgen las peticiones que me hagáis llegar", aseguró Suárez durante el breve acto.

Iluminada Fernández, hermana mayor de la Hermandad, agradeció a la familia Arce esta donación. De forma especial el hecho de que puedan financiar con la venta de las láminas los trabajos de restauración que precisa la capilla de la Virgen del Portal, la venerada Portalina de la Villa.

"Es un orgullo poder contar con esta imagen", resumió el regidor maliayés. Una obra salida de las manos de Juan Antonio Salvador Carmona, quien fue seguramente el mejor grabador de la época en la técnica a buril al modo académico, y que ahora forma parte ya del sentimiento de los devotos de la Virgen del Portal.