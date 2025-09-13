Las futbolistas del Rodiles abren las fiestas del Portal de la Villa "con sentimiento y orgullo"

"Ir de fiesta también se nos da bien". Integrantes del equipo femenino del Fútbol Sala Rodiles abrieron con un divertido pregón los festejos del Portal, cuyo programa alcanza este domingo su punto culminante con la procesión y la interpretación de la espectacular Danza del Portal en la plaza del Ayuntamiento. La animación se extenderá hasta el próximo miércoles en la capital maliayesa, con una gran variedad de actividades, entre ellas el esperado concierto de Mina Longo previsto para esta noche de sábado.

Las integrantes del Rodiles con el Alcalde / J. A. O.

El acto oficial de apertura de las fiestas se inició con la presentación de los "reyes" y "reininos", tanto de esta cita como del Festival de la Manzana que se celebrará del 9 al 13 de octubre en su 35.ª edición. Se trata, en categoría infantil, de Jorge Fernández, de ocho años, y Jimena Liñero, de doce. Por su lado, Nerea Naredo fue proclamada "reina". Brian Fernández, "rey".

Las autoridades, durante el pregón. / J. A. O.

La lectura del pregón corrió a cargo de Zaira Obaya, Sara Nosti, Candela Marcos, Clara Rodríguez, Laura Fernández, Lucía Villazón, Nuria Solares y María Goyache, en representación de un club que ya suma unas sesenta jugadoras. Muchas de ellas arroparon a las pregoneras.

Los "reyes" de las fiestas. / J. A. O.

Las deportistas ofrecieron un divertido discurso en el que repasaron sus inicios futbolísticos y los méritos alcanzados por su club, para el que pidieron una calle de la Villa al alcalde, Alejandro Vega, acompañado en el acto por el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, y la viceconsejera de Turismo, Lara Martínez.

El Alcalde entrega un obsequio a Eloy Sevares, presidente de Festejos. / J. A. O.

"No os olvidar de mirar a los amigos, levantar el vasu y brindar por nuestra virgen del Portal", remataron las futbolistas, aclamadas por sus vecinos.

Un espectáculo de fuegos artificiales cerró el acto inaugural del Portal, en el que tomaron parte también la Banda de Gaitas, la Banda de Música y la Coral.