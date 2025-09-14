Deporte, música y atracciones infantiles animan Villaviciosa en plenas fiestas del Portal

Villaviciosa vivió este sábado una jornada repleta de actividades para todos los públicos en el marco de las tradicionales fiestas del Portal. La programación combinó deporte, música, cultura y diversión familiar, a la espera del "día grande" de hoy con la procesión y la tradicional Danza del Portal.

La mañana arrancó con la disputa del Circuito Ciclista Nacional Nuestra Señora del Portal, Memorial Consuelo Busto, que reunió a numerosos aficionados al deporte de las dos ruedas. Simultáneamente, tuvo lugar la final del XLII Torneo de Tenis Nuestra Señora del Portal, poniendo el broche a una competición que ha destacado por su gran nivel.

El ambiente festivo se extendió al parque del Pelambre, donde se inició el tradicional desfile de xigantes y cabezudos. Los juegos infantiles organizadas por el Ayuntamiento hicieron las delicias de los pequeños. La sesión vermú estuvo animada por Kike Suárez.

Ya por la tarde, la actividad deportiva continuó con la Regata de Piraguas Ría de Villaviciosa, una cita emblemática que volvió a congregar a numerosos espectadores en torno al deporte fluvial. La música tomó el relevo con el pasacalles de la tuna "Los cuarentunos", que precedió al XXVII Encuentro de Corales. En esta edición, el cartel estuvo integrado por la Coral Concejo de Llanes, Itxartu Abesbatza de Algorta (Bizkaia), Tuna Los Cuarentunos de León y la Coral Capilla de la Torre de Villaviciosa. La noche iba a cerrarse con las actuaciones de Mina Longo, "D j vas bailar" y el show "The Goat", protagonizado por Dani Parrondo.

Tras una intensa jornada sabatina, Villaviciosa celebra este domingo el "día grande" de sus fiestas, con la esperada procesión en honor a la Virgen del Portal y la tradicional Danza. Además del motocross, habrá concierto de la Banda de Música y una verbena nocturna que promete cerrar el fin de semana por todo lo alto.

La actividad religiosa dará comienzo a las once y media de la mañana, con la salida del ramu hacia la iglesia parroquial acompañado por el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias. La iglesia acogerá a mediodía la misa solemne, cantada por la coral Capilla de la Torre, seguida de la procesión de Nuestra Señora del Portal hasta la plaza del Ayuntamiento. En la marcha participarán la Banda de Música de Villaviciosa, la Banda de Gaites Villaviciosa-El Gaitero y el Grupo Folclórico Villaviciosa-Aires de Asturias. A continuación, en la plaza tendrá lugar la interpretación y el baile de la Danza del Portal, bajo la dirección maestra de Ana María González Suárez y José Antonio Fernández.

Ya por la tarde, el prau de La Fontanina acogerá el Motocross Nacional Nuestra Señora del Portal, que cumple su 50.º aniversario bajo la organización del Motoclub Villaviciosa. A las seis, en la plaza del Ayuntamiento habrá una sesión de tardeo con el "Dúo Sensación". Dos horas después, la plaza de la Poesía será escenario de un concierto de la Banda de Música. La verbena nocturna será en El Pelambre.