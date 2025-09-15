Esplendor de la Portalina en Villaviciosa en su "día grande": "Ha sido precioso"

La Danza del Portal que se bailó y cantó este domingo en la plaza del Ayuntamiento de Villaviciosa fue "maravillosa". No se trata de una valoración cualquiera. Es la opinión de Merche Arce y Cuca Prida, dos de las mujeres que participaron en la primera interpretación de la pieza allá por 1954 y que, 71 años después, la contemplaron tan emocionadas como satisfechas. "Lo han hecho muy bien, mejor imposible", resaltó Arce, que sabe de lo que habla en esto de la danza. "Ha sido precioso", añadió Prida, que también destacó que el relevo generacional vuelve a estar asegurado a la vista de la gran cantidad de niños que honraron a la Portalina ataviados con el traje regional.

Por la izquierda, en primer término, Pablo León, Alejandro Vega y Celestino Riesgo, observando la danza. | J. A. O.

El buen tiempo, con sol radiante y temperatura en torno a los 25 grados, ayudó a que la mañana del "día grande" del Portal fuese esplendorosa. Tras la el traslado de los ramos a la iglesia, a mediodía se inició la solemne función religiosa. A su término, se inició la procesión hacia la plaza del Ayuntamiento, con la participación de cientos de personas vestidas con el traje tradicional. Entre ellas, el alcalde, Alejandro Vega, que ayer estaba de doble celebración, ya que también fue su cumpleaños, y la hermana mayor de la Hermandad de Nuestra Señora del Portal, Lumi Fernández, que también se mostró "muy satisfecha" del resultado de unos actos religiosos de enorme arraigados en la Villa.

Las gaitas, las panderetas de las integrantes de los grupos folclóricos y los sones de la Banda de Música marcaron el paso a la imagen de la patrona de Villaviciosa, que tuvo un espectacular recibimiento en una plaza llena a rebosar. Como viene haciendo desde hace veinte años, la danza estuvo dirigida por Ana María González. "Todo salió muy bien", celebró al término de la vistosa coreografía.

Junto a Alejandro Vega, asistió a la danza el director general de Cultura del Principado, Pablo León, quien tuvo oportunidad de comprobar personalmente los méritos que atesora para ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Se trata de un objetivo que el propio Alcalde reiteró en el acto del pregón del viernes, al igual que la candidatura del Portal a Fiesta de Interés Turístico.

La cita de ayer fue muy especial para el sacerdote Celestino Riesgo, que se estrena como párroco de Villaviciosa en sustitución de Gonzalo Suárez. "La acogida ha sido muy buena", subrayó tras asistir a la interpretación de la danza. "Un año de estos, me animo a bailarla", avanzó con una sonrisa.