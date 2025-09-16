El certamen ganadero del Portal se celebra mañana con récord de participación: casi 200 reses estarán presentes en la cita de Villaviciosa

El Concurso-Exposición de Ganado Nuestra Señora del Portal, en Villaviciosa, tendrá este año nuevo récord de participación. Habrá 198 reses, de las que 121 son de raza asturiana y 71 de raza frisona. En total, el número de ganaderías presentes en esta edición, la número 67, asciende a 39, procedentes de los concejos de la Comarca de la Sidra, y de otros como Llanera, Carreño, Parres, Siero, Gozón, Piloña y Ribadesella.

El Ayuntamiento de Villaviciosa destaca que la alta participación ha obligado a limitar las inscripciones, dado que no hay más capacidad en el recinto y no es posible acoger todas las solicitudes de inscripción. El certamen se celebra en el marco de la festividad del miércoles del Portal, Día de Concejo, este miércoles 17 de septiembre, desde las 09. 30 a las 15.00 horas, en el recinto habilitado por el Consistorio en La Barquerina.

En la cita se recordará de nuevo al joven ganadero Daniel Trivin Tuero, colaborador y participante desde muy joven en el certamen. Fallecido en accidente de trabajo en 2016, este evento homenajea su memoria desde hace siete años. La entrega de premios del certamen se celebrará a las 21.00 horas en el restaurante Amandi.

Distinción al ganadero o ganadera del concurso

El Ayuntamiento de Villaviciosa, acordó el pasado año con la comisión organizadora del certamen, compuesta por representantes de los ganaderos, crear una distinción anual para reconocer la trayectoria de ganaderos y ganaderas o entidades locales del sector destacadas en alguna faceta, y que se entregara coincidiendo con la de los premios del Concurso-Exposición del Portal. Este año será la segunda vez que se conceda.

“Queremos agradecer a todos los ganaderos su participación y compromiso con este concurso, que se consolida así como el mejor de esta comarca, y a todos los colaboradores. Desde el gobierno municipal hemos incrementado el apoyo a este certamen, a pesar del voto en contra del PP, y vamos a mantener nuestro compromiso para seguir mejorándolo, para corresponder e intentar estar a la altura de todos los ganaderos del concejo que con su esfuerzo salen adelante todos los días en medio de tantas dificultades, y de todos los que durante tantos años desde la zona rural han hecho posible la vida en los pueblos y en el concejo”, destacó el alcalde, Alejandro Vega.