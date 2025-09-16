Paellada a lo grande en una multitudinaria comida en la calle en Villaviciosa

Paellada como novedad festiva y a lo grande en Villaviciosa en una jornada de convivencia para recordar y que reunió a un millar de personas en torno a la mesa, a la comida y merienda que se celebró en la calle. Esta multitudinaria cita se desarrolló en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora del Portal. Familias enteras, grupos de amigos y pandillas, miembros de colectivos que se juntaron para compartir y responsables de la Corporación se unieron para disfrutar de un día en el que no acompañó mucho el tiempo pero sí el buen ánimo y las ganas de hermandad en unas fechas emblemáticas para la capital maliayesa.

En la paellera se cocinaron cuatrocientas raciones a partir de cuarenta kilos de arroz, cuarenta de pollo, veinticinco de langostinos y otros tantos de diversos pescados y mariscos. Cocinó "La carbonería de Pepe Cavalle", de Llanes, y al frente también los miembros de la comisión de festejos, entre ellos su presidente Eloy Sevares.

La preparación de este plato fue novedad en una cita a la que no faltaron los miembros del grupo de la Danza del Portal o de los diversos barrios de la villa, como el de La Oliva. Presentes durante la jornada estuvieron miembros de la Corporación, entre ellos el alcalde, Alejandro Vega, al que se vio en un momento junto a la autora del cartel de las fiestas de este año, Rosa Rubio.

Mientras se hacía la paella, amenizó la espera la charanga "Elite" y la "Bandina Los Collainos" y antes de la comida hubo diversos actos del extenso programa de estas celebraciones, que ayer estuvieron dedicadas a la infancia y a las familias.

Gigantes y cabezudos

Sobre las once de la mañana se celebró el concurso de dibujo infantil en el parque Ballina, seguido de un espectáculo itinerante de teatro en la Plaza del Ayuntamiento. Ganaron Cristina Huerga, Adriana Pajarón y Nieves Paniceres, que quedaron en primer, segundo y tercer puesto, respectivamente, en la categoría de 5 a 7 años. En la de 8 a 12 años logró el primer puesto Olivia Fernández, el segundo Inés Villar y el tercero Zoe Montoro.

Hubo también otras actividades especiales y desde primeras horas del día los niños disfrutaron del desfile de gigantes y cabezudos, seguido por la actuación de Higiénico Papel Teatro en la Plaza del Ayuntamiento. Después, la jornada incluyó la presentación oficial de los equipos del Lealtad de Villaviciosa, que congregó a numerosos aficionados. La tarde, además de la cita en torno a la mesa, dejó mucha música tradicional, bingo, animación y la actuación de La Década Prodigiosa en la carpa de La Oliva.

El programa de las Fiestas de Nuestra Señora del Portal prosigie hoy, martes, con el Día de les peñes, el concurso de tortillas y empanadas en la plaza de abastos, deportes rurales, pasacalles y una concentración de peñas que incluirá la entrega de premios. Por la noche, hay verbena y macrodisco.

Mañana, miércoles, estará dedicado al mundo rural, con la celebración del LXVII Concurso-Exposición de Ganado Vacuno en La Barquerina, memorial Daniel Trivín, y a mediodía, la plaza del Ayuntamiento un festival de tonada asturiana y un homenaje al gaitero Emilio García Moriyón.

La tarde contará con pasacalles y tardeo musical, mientras que la noche tendrá como protagonistas a la orquesta Tekila y a un gran espectáculo de fuegos artificiales en la Barquerina.