Trabanco gana el certamen de sidra natural de Villaviciosa en una cita con mucho movimiento en el podio de los vencedores

Vuelco en el podio de ganadores de la final de la XLI edición del Concurso Regional de Sidra Natural de Villaviciosa, que se viene celebrando desde 1971 en el marco de las Fiestas de Nuestra Señora del Portal. Tras dos rondas de catas y las correspondientes puntuaciones del jurado, el primer puesto del certamen correspondió a Sidra Fanjul, seguido de Trabanco y Viuda de Palacio. Pero hubo un problema: sólo estaba presente en el certamen Samuel Trabanco. Así que la organización, en cumplimento estricto de las bases del certamen, otorgó a Trabanco la manzana de plata del ganador.

Público asistente al concurso en la plaza del Ayuntamiento. | L. P.

No sólo se ausentaron los llagares de Fanjul y Viuda de Palacio: también lo hicieron los representantes del Llagar JR, con lo que la lista siguió corriendo, y el segundo premio del certamen fue finalmente para Villacubera de Sidra Cortina, y el tercero, para Sidra Arbesú. "Es una pena, hay que estar aquí, si uno se presenta hay que jugar", resumía Trabanco tras hacerse, por estas circunstancias, con el primer puesto del concurso. El lagarero afirmaba aún así que entregaría el galardón a su colega de Fanjul, porque "las votaciones son las votaciones".

Marcos Ramos entrega un culete a Víctor Fernández.

Pero el reglamento establece claramente que "los participantes están obligados a tener una representación en el momento de la entrega de trofeos a los ganadores de la final; en caso de no tenerla el premio pasará al siguiente clasificado".

Así las cosas, Trabanco es el ganador por derecho del concurso. Y en lo puramente profesional, Samuel Trabanco destacó cómo el consumo de sidra en Asturias "está bajando un poco; nos salva la exportación y el consumo nacional". Además, lamentó los efectos de la sequía de este verano en la región, en un año que se presentaba como de "cosechona" pero en el que finalmente se ha perdido mucha manzana por la falta de agua.

A ello se suma que la fruta que hay es de pequeño tamaño, aunque se espera que sea más dulce por las altas temperaturas de los meses pasados. "Si hubiera llovido más, hubiera sido una cosecha excelente de calidad y cantidad", destacó el lagarero.

A la final de Villaviciosa llegaron un total de 35 llagares que hasta la tarde-noche de ayer mismo desconocían si habían pasado a la última ronda del concurso. El certamen, patrocinado por el Ayuntamiento, introdujo en esta ocasión alguna novedad para dar más emoción a la gran final: ha sido una competición abierta, en la que los llagares han tenido que dejar una muestra de 12 botellas de sidra natural, correctamente etiquetadas y cumpliendo la legislación vigente en materia de elaboración de sidra.

Este año, la semifinal se celebró en dos fases. Una primera el pasado martes día 9, en la que 16 llagares pasaron a una segunda fase celebrada el jueves 11. En esa última fase se seleccionaron los seis llagares finalistas. Ayer fueron esas seis marcas las que se juzgaron, y sus nombres sólo fueron desvelados una vez acabadas las puntuaciones. Además, se varió el sistema de puntuaciones en la primera cata, con los votos al final de la prueba de las seis sidras finalistas en lugar de votar cada vez que se probaba una botella.

El jurado estuvo compuesto por Víctor Fernández, María José Hevia, Maximino Villarrica, Gumersindo Martínez y Agustín Rodríguez, con Marcos Ramos como escanciador oficial de un certamen que quiso rendir homenaje a Luis Benito García, impulsor de la candidatura de la Cultura Sidrera a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO.

El catedrático agradeció una distinción "especial" , porque procede de "aquellos de los que has hecho la base de tu investigación durante tantos años". Además, "es un lugar al que guardo un enorme cariño no sólo por los años en los que investigué aquí; también porque durante mucho tiempo mi padre fue colaborador de la Pomológica de Villaviciosa", recordó. Él fue el encargado también de destapar las botellas ganadoras, en una edición que quedará marcada por el cumplimiento estricto de las bases: para ganar, hay que estar.