Santi Cazorla, estrella por sorpresa en el martes del Portal de Villaviciosa: "Fue muy cordial"

Día de Les Peñes en las fiestas del Portal con muchísima animación en las calles y un protagonista inesperado. El futbolista Santi Cazorla sorprendió a vecinos y visitantes con su presencia en la capital maliayesa, donde recibió el afecto de la gente, que no paró de fotografiarse con él, de abrazarle y de lanzarle piropos. El jugador había acudido a disfrutar de las celebraciones y de una comida con la peña oviedista de Villaviciosa y con él se cruzaron por el centro urbano quienes participaban del martes del Portal.

La charanga «Elite», animando las calles. | VICENTE ALONSO

"Fue muy atento y cordial y se hizo fotos con todo el mundo que se lo pidió. Decenas de fotos...", destacaron quienes se lo encontraron. Entre ellos, los miembros de la Peña La Jartá, que tomaron una instantánea de grupo y también algunas individuales. A todas ellas se prestó el futbolista del Oviedo con una sonrisa.

Peña Les Fayueles, ayer, junto a la plaza de abastos. | LUJÁN PALACIOS

Fue una de las experiencias de una jornada en la que las fiestas del Portal de Villaviciosa también se disfrutaron con el estómago. La comisión de festejos organizó una de las citas clásicas que se habían ido dejando de lado: un concurso de tortillas y empanadas con participación abierta a todos los vecinos, que se saldó con resultados más que aceptables para haber sido la primera vez en años. Eso sí, "ojalá el año que viene se sume mucha más gente", señalaron sus responsables.

Deportes rurales en la plaza del Ayuntamiento.

El certamen tuvo lugar en la plaza de abastos de la Villa, con participantes en varias modalidades: tortilla y empanada en versión normal o especial, con innovación en los ingredientes. En total se presentaron siete tortillas clásicas, de las de patata y huevo con o sin cebolla de toda la vida, junto con nueve tortillas que incluyeron en su elaboración ingredientes como la cecina y el queso, pimientos o picadillo. En el apartado de la empanadas, hubo cuatro normales y otras tres especiales, con queso y otras mezclas para sorprender al paladar.

Un momento de la cata de empanadas.

Tras una hora larga de pruebas a cargo de un jurado compuesto por doce comerciantes y hosteleros de la villa, se estableció que los ganadores fueran Rosario Sánchez, Marta de la Fuente y Geli Fisas, en la categoría de tortillas normales; Raquel Caso, Mario Pando y Laura López en tortillas especiales; Begoña Busta, Juan Carlos Vigil y Mercedes Balbín, en empanadas clásicas e Inés Velasco, Margarita Vega y Diana Iglesias en la modalidad de recetas innovadoras. Todos ellos recibieron lotes de productos locales y un delantal de las fiestas del Portal, en los colores de la bandera local.

Foto de familia de ganadores y responsables del concurso.

Concurso de ganado

La jornada de ayer estuvo también dedicada a los deportes rurales y "escuela de xuegos" en la plaza del Ayuntamiento, además de la animación musical con Elite Charanga. Ya de madrugada, las peñas fueron las protagonistas en el Pelambre con una concentración y la presencia de la televisiva Leticia Sabater para hacer entrega de los premios.

La prueba de las tortillas.

En la jornada de hoy, miércoles, se pondrá el broche de oro a una edición brillante de las fiestas. Será con el Concurso-Exposición de Ganado Nuestra Señora del Portal, que tendrá este año nuevo récord de participación. Habrá 198 reses, de las que 121 son de raza asturiana y 71 de raza frisona.

En total, el número de ganaderías presentes en esta edición, la número 67, asciende a 39, procedentes de los concejos de la Comarca de la Sidra, y de otros como Llanera, Carreño, Parres, Siero, Gozón, Piloña y Ribadesella.