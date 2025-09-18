Pasarela de belleza bovina: «Jessy», «Gala» y «Fiama», campeonas en concurso de ganado de Villaviciosa

"Jessy", "Gala" y "Fiama" son los nombres de tres modelos que ayer desfilaron en Villaviciosa. No lo hicieron sobre tacones ni en una pasarela con alfombra roja, sino en la Barquerina y guiadas por sus dueños, porque ellas son tres bellezas bovinas que ayer se convirtieron en reinas entre las campeonas en sus respectivas modalidades: vaca frisona, vaca asturiana de la montaña de aptitud culona y de aptitud normal.

A lo largo de la mañana, la capital maliayesa se convirtió en un escaparate de lo mejor de la cabaña ganadera regional, en una edición que fue de récord en cuanto a participación y calidad: se inscribieron 74 frisonas y 125 asturianas de los valles, y "tuvimos que dejar fuera a muchos animales porque ya se sobrepasaba el espacio", como indicaba el concejal de Ganadería del Ayuntamiento, José Ramón Piquero. A ello se sumó la "grandísima calidad de los animales", certificada por los jueces encargados de puntuar en decenas de categorías por edad y condición de los animales. Y también celebrada por el público asistente: "Presta mucho venir porque aquí está lo mejor de lo mejor, yo tuve vacas hace unos años y aunque ahora ya no tengo, me encanta verlas. Las hay impresionantes", resumía Sergio Llera, de Villaviciosa.

Villaviciosa, pasarela de belleza bovina

Antes de salir a pista, en el recinto habilitado para que los manejadores les den un paseo ante los jueces y el numeroso público, las vacas pasan por un proceso de acicalado que incluye rapado y hasta peinado con secador. Aarón Fernández fue uno de los preparadores que ayer se encargaron de dejar a las reses relucientes para exhibición, maquinilla en mano.

"Ahora hay ya cursos para enseñar esta profesión", indicaba atareado dando lustra a las vacas de la ganadería Villazón, con animales de leche. Hasta se le saca brillo a las ubres para deslumbrar a los jueces, además de peinar las colas a cepillo y dar forma a una pequeña cresta de pelo sobre el lomo. "Hay que dejarlas perfectas", advertía Aarón Fernández.

El resto, es cosa de la genética y el buen manejo de los propietarios, una combinación que, en el caso de vacas frisonas, hizo campeona absoluta a "Jessy", una vaca de "cinco años y tercera lactación" propiedad de Rubén Alonso, de la ganadería Llarriba de Gozón.

"Una productora formidable"

"Es una gran productora y un animal formidable", señala, encantado con el resultado porque "hay mucha calidad". La clave del triunfo está en "que sea armónica, esté bien manejada, las patas, la ubre y la estructura, un poco de todo".

Como ella, "Fiama" fue la campeona total en su categoría, la de asturiana de los valles en aptitud normal. "Tiene cuatro años y ya ganó de novilla", apuntaba David Cardín junto a su ejemplar, de la ganadería Les Roxes de Villaviciosa. "Nació en casa, ya tenemos muchos años de experiencia", aseguraba, tras haber ganado también el premio a mejor lote y mejor criador. "Gala", de la ganadería Aranjo de Peón, de cinco años, nacida y criada en casa, hija de un toro campeón y una vaca veterana, fue la campeona en aptitud culona, y atesora varios premios como los de Cangas del Narcea y Ribadesella.

La entrega de los premios en las numerosas categorías del certamen tuvo lugar en una espicha nocturna, en la que también se homenajeó al ganadero naveto Alfonso Cueto. Es el más veterano del certamen, con 85 años, y lleva 25 asistiendo al concurso maliayés. Toda una vida dedicada a la ganadería desde que a los 6 años empezara a andar delante de los animales, y que luego combinaría con el trabajo como minero.

Con todo ello, la Villa ha cerrado unas fiestas del Portal de las que el alcalde, Alejandro Vega, hace un balance "muy positivo".