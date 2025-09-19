Los Figos de Rozaes vienen con adelanto: "Queremos que lleguen a la mesa en su mejor momento"

Rozaes ya se prepara para vestirse de fiesta con motivo de la décima edición de la Feria de los Figos, que se celebrará el próximo 21 de septiembre en esta parroquia maliayesa. A lo largo de los años, esta cita se ha consolidado como un escaparate único de uno de los frutos más apreciados del campo asturiano y un punto de encuentro para vecinos, visitantes y artesanos.

Aunque se trate de una edición redonda, la organización ha preferido mantener el carácter sencillo y cercano que siempre ha definido la feria. La principal novedad llega con el adelanto de fechas, ya que en anteriores ocasiones se celebraba en torno a San Miguel, pero ahora los figos ya llegan demasiado maduros.

“El cambio climático es evidente, el año pasado ya lo habíamos notado y este año quisimos garantizar un buen producto”, explica Eva Solares, vecina de Rozaes y miembro del equipo organizador. La cita se celebrará ahora coincidiendo con las fiestas de San Mateo en Oviedo, aunque no es algo que preocupe en exceso a los vecinos organizadores, ya que prefieren primar que los figos lleguen a la mesa en su mejor momento antes que contar con mayor afluencia de asistentes.

Este año, además, sumarán un componente solidario, y es que la gestión del aparcamiento correrá a cargo de la Asociación Raitana, que destinará la recaudación a sus proyectos de apoyo a personas con diversidad funcional. “Nos parecía importante arrimar el hombro con una entidad que tiene tantas necesidades y que hace tanto bien en el concejo”, apunta Eva Solares.

La feria contará de nuevo con el concurso de mermeladas, además de los puestos de venta de artesanía y productos agroalimentarios, que suelen rondar la treintena. Aunque la coincidencia con otras ferias hará que falten algunos expositores habituales, no faltarán las propuestas ligadas a la tierra y, sobre todo, a los higos. “Lo importante es la calidad del producto, incluso por encima de la cantidad de puestos”, señala Solares, que recuerda que cada año acude gente de toda Asturias a esta fecha atraídos por la calidad del producto.

La gastronomía, como no podía ser de otra forma, volverá a ser uno de los ejes de la feria, con los tortos figeros como plato estrella, acompañados de picadillo, quesos locales y confitura de figo. También se repetirán las casadielles figueres, con un toque especial de confitura en el relleno, “y puede que haya alguna empanadilla dulce, según la disponibilidad de voluntarios, porque no damos a basto”, expresa Solares.

Los visitantes podrán disfrutar de la música de un grupo de gaitas que amenizará la cita, recorrer los molinos de la parroquia o visitar la escuela rural local, convertida en espacio expositivo durante dicho domingo. La feria mantiene así su apuesta por mezclar tradición, patrimonio y ambiente festivo.

Con todo ello, la X Feria de los Figos de Rozaes se reafirma como un evento que trasciende lo gastronómico para convertirse en una celebración del entorno rural, con un ojo puesto en la solidaridad y el otro en la convivencia vecinal.