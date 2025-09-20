Vicente Álvarez y Rocío Pereira ganan el II Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal

La entrega de premios del Concurso de Palos y Panderetes de la Danza del Portal fue broche de oro a las celebraciones de Villaviciosa. El galardón al “palu” mejor tallado fue otorgado a Vicente Álvarez Rivero, mientras que el premio a la pandereta mejor decorada correspondió a Rocío Pereira Arce con una pieza pintada por la ilustradora maliayesa Gala Valdés Soto.

El llagareru Tino Cortina, patrocinador del certamen, fue el encargado de entregar los premios, dotados con mil euros cada uno y cinta conmemorativa de las Fiestas del Portal. Durante el acto, Cortina agradeció “la excelente acogida de esta nueva edición del concurso y la alta calidad de los numerosos trabajos presentados”.

Vicente Álvarez Rivero compartió detalles de cómo talló personalmente su palo. “Siempre siempre trato de que los dibujos del palo se ciñan a un tema, en este caso, en los distintos tramos reproduzco dibujos tradicionales de los que aparecen en los hórreos, además introduzco dos tramos con los dibujos más característicos de mi amigo Francisco Balbín, fallecido hace un tiempo y autor de numerosos palos con los que bailan actuales componentes de La Danza”, explicó, muy contento con el premio.

Como curiosidad, Rivero añadió sobre los palos que «tienen que ser de ablanar y para que sean buenos deben de cortarse en los menguantes de enero o septiembre y deben de dejarse secar para que el dibujo quede mejor»

Por su parte, Rocío Pereira Arce explicó el proceso creativo de su pandereta: “La idea fue de Gala Valdés Soto, quien quiso representar a la Virgen del Portal con los colores de Villaviciosa: verde, azul y coloradós, quedando una pandereta preciosa. Recibir este premio ha sido un verdadero orgullo”, explicó también muy contenta Pereira.

Al acto asistieron representantes de la Asociación de Amigos de la Hermandad de la Virgen del Portal de Belén y de la Danza del Portal, quienes expresaron su agradecimiento “a todos los participantes, a Tino Cortina como creador, impulsor y patrocinador del concurso”, y felicitaron efusivamente a los ganadores.