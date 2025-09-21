"Espacio propio" para unas fiestas seguras: esto es lo que pasó en el punto informativo para jóvenes durante las fiestas del Portal

Por primera vez en las Fiestas del Portal, Ayuntamiento de Villaviciosa y Cruz Roja pusieron en práctica la iniciativa "Espacio propio", una iniciativa de Cruz Roja Juventud cuyo objetivo es de "crear espacios seguros para los jóvenes en festivales y lugares de ocio nocturno".Se trata de un proyecto que busca sensibilizar, prevenir y ofrecer atención frente a situaciones de violencia, especialmente en el contexto de las celebraciones y el ambiente festivo, y en este caso se instaló en el parque del Pelambre.

Se ubicaba así junto al recinto festivo de las actuaciones musicales, durante la noche del sábado, y voluntarios y voluntarias especializadas de Cruz Roja Juventud estuvieron presentes para atender a los asistentes, "ofreciendo información, prevención y apoyo tanto a quienes pudieran encontrarse en situaciones de riesgo, como aquellas personas que simplemente buscasen información". Los voluntarios trabajaron "con un enfoque participativo y respetuoso, promoviendo valores de igualdad, diversidad y protección ante cualquier forma de violencia", destaca el Ayuntamiento.

La iniciativa para sensibilizar sobre la importancia de la seguridad en el ocio nocturno y prevenir cualquier tipo de agresión o violencia tuvo una buena acogida. El gobierno municipal incide en que es "esencial contar con un espacio de encuentro y atención que no solo proporcione soporte en situaciones de emergencia, sino que también fomente el aprendizaje y la concienciación sobre estos temas".

Los resultados de esta nueva iniciativa fueron que en las cuatro horas en las que el "Espacio propio" estuvo operativo se atendieron un total de 62 consultas, de las cuales la mayoría fueron realizadas por menores de 18 años.

De estas consultas, el 61 por ciento fueron realizadas por hombres y el 39 por ciento por mujeres, "lo que pone de manifiesto la importancia de seguir trabajando en la sensibilización de ambos géneros en cuestiones de respeto y seguridad".

"El gobierno local de Villaviciosa y Cruz Roja reiteran su compromiso con la seguridad y el bienestar de los jóvenes, subrayando la importancia de crear espacios inclusivos y respetuosos en todos los ámbitos de ocio y celebración", destaca el ejecutivo maliayés.